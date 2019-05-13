В Саратове активист провёл пикет под лозунгом "Долой Путина"

в Саратове гражданский активист Максим Тихонов провел одиночный пикет. Накануне он вышел к расположенному в центре города памятнику Николаю Чернышевскому с плакатом "Долой Путина! Если согласен – помаши рукой", сообщает корреспондент Радио Свобода.

Реакцию прохожих оппозиционер снимал на видео. В кадр попали люди, которые действительно охотно махали ему рукой. Также находились те, кто критиковал его.

Полиция не мешала проведению акции.