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В Саратове активист провёл пикет под лозунгом "Долой Путина"

Пикет "Долой Путина" в Саратове. Фото со страницы Тихонова в Facebook

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в Саратове гражданский активист Максим Тихонов провел одиночный пикет. Накануне он вышел к расположенному в центре города памятнику Николаю Чернышевскому с плакатом "Долой Путина! Если согласен – помаши рукой", сообщает корреспондент Радио Свобода.

Реакцию прохожих оппозиционер снимал на видео. В кадр попали люди, которые действительно охотно махали ему рукой. Также находились те, кто критиковал его.

Полиция не мешала проведению акции.

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