В Казани школьник попытался взять в заложники одноклассников

В Казани ученик 10 класса одной из гимназий попытался взять в заложники одноклассников и учительницу. По данным МВД Татарстана, со слов родителей одной из учениц, позвонивших по телефону экстренных служб, при себе у подростка был пневматический пистолет и кухонный нож. Однако позже источник в экстренных службах сообщил Интерфаксу, что пистолет оказался муляжом.

Как рассказали в МВД республики, 17-летний подросток зашёл в класс, сел за стол учителя и начал вести себя агрессивно, размахивая пистолетом. Никаких требований он не выдвигал.

Его задержали прибывшие в школу сотрудники полиции. В результате инцидента никто не пострадал. Мотивы нападавшего неизвестны.

В прошлом году в российских школах произошло сразу несколько нападений. В Перми подростки ранили ножами 15 человек. В Улан-Удэ девятиклассник поджег кабинет бутылкой с зажигательной смесью и ранил семерых школьников топором. Семеро человек получили травмы при стрельбе, которую открыла 13-летняя ученица школы города Шадринск в Курганской области. В апреле ученик коррекционного класса школы №1 в Стерлитамаке зашел с ножом в кабинет информатики и ранил учительницу и одну ученицу.

В СМИ и социальных сетях появились версии о том, что нападавшие вдохновлялись действиями двоих учащихся американской школы "Колумбайн", которые в апреле 1999 года убили 13 человек.