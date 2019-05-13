Сергея Зверева оштрафовали за пикет на Красной площади

Суд в Москве оштрафовал стилиста Сергея Зверева на 15 тысяч рублей за пикет, который он провёл в марте на Красной площади против строительства на Байкале завода по розливу питьевой воды. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения пикетов. Хотя пикет Зверева и был одиночным и по закону не требовал согласования, Тверской суд посчитал, что стилист нарушил запрет московских властей проводить акции вблизи Кремля.

На суд Зверев пришёл в короне - в таком же головном уборе он выходил на свой пикет.

Ранее стилист и шоумен в своем инстаграме возмутился тем, что судят его, а не чиновников, которые, по его словам, "воруют миллиарды и триллионы, которые сделали тайгу лысой, которые распродают ресурсы страны и им ничего за это не будет". На суд пришли сторонники Зверева.

После его пикета - и протестов экологов и общественных деятелей - строительство завода в посёлке Култук на берегу Байкала было остановлено. Суд в марте удовлетворил требование природоохранной прокуратуры, которая настаивала на том, что при возведении объекта было нарушено требование федеральных законов. Позже суд признал незаконным положительное заключение государственной экологической экспертизы на строительство завода, выданное в 2016 году. Эксперты не учли, что на территории рядом с будущим заводом находятся сорок уникальных представителей флоры и фауны. По решению суда завод будет демонтирован.​