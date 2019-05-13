В Екатеринбурге задержан бывший "командующий ПВО ЛНР"

В Екатеринбурге задержан бывший так называемый командующий противовоздушной обороной самопровозглашённой "Луганской народной республики" Владимир Муратов (позывной "Ракета"). Как сообщает издание Znak.com, против него возбуждено уголовное дело по статье о хранении наркотиков.

29-летний Муратов - гражданин России, ранее был первым секретарём дегтярского отделения КПРФ. Сам Муратов в интервью "Новой газете" рассказывал, что в 2014 году поехал в контролируемые сепаратистами районы Донбасса с гуманитарным конвоем и остался там. Как утверждал Муратов, один из руководителей луганских сепаратистов Сергей Козлов убедил его "сформировать силы ПВО" республики. С 1 сентября 2014 года Муратов возглавил соответствующее подразделение в рядах сепаратистов "ЛНР", но уже в конце декабря 2014 года покинул Донбасс.

Какими силами располагала ПВО сепаратистов под началом Муратова - неясно. Он возглавил подразделение уже после катастрофы "Боинга" Малайзийских авиалиний, который был, как утверждает международное следствие, сбит из российской установки "Бук" 17 июля 2014 года.