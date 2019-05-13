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Суд в Киеве оштрафовал избранного президента Украины Зеленского

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Оболонский районный суд Киева оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского на 850 гривен (более 2 тысяч рублей) за нарушение избирательного законодательства. Зеленский показал журналистам заполненный бюллетень во время второго тура голосования на выборах президента 21 апреля. По закону, это считается нарушением тайны голосования и влечёт за собой административную ответственность.

Протокол с Зеленским составили прямо в день выборов, сам кандидат тогда признался, что, возможно, нарушил закон, показав бюллетень с "неправильной" стороны. Сегодня он в суд не пришёл.

В команде новоизбранного президента ранее заверили, что после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.

  • 14 мая Верховная Рада, как ожидается, рассмотрит вопрос о дате инаугурации Зеленского. Сам будущий президент настаивает на 19 мая, есть и другие предложения - вплоть до 1 июня. Дата инаугурации, как указывают наблюдатели, важна, поскольку, по мнению юристов, после 27 мая президент потеряет теоретическую возможность распустить Верховную Раду.

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