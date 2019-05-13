У исторической карельской деревни собрались устроить пожар для кино

Жители карельской деревни Кинерма обратились к руководству Министерства культуры Карелии и республиканского комитета охраны памятников с требованием защитить историческое поселение от огня. Поводом для обращения послужили планы кинематографистов устроить пожар в окрестностях деревни во время съемок фильма-катастрофы о подвиге пожарных.

Как рассказала Радио Свобода одна из жительниц Кинермы Ольга Гоккоева, деревянные декорации для съемок возводят всего в 250 шагах от ближайшего жилого дома. В деревне нет водоёма, и если огонь выйдет из-под контроля, историческую деревню не спасёт даже пожарная машина, поскольку ей негде будет набрать воды.

"Вся территория деревни имеет статус охраняемой территории. Историческое поселение также входит в Ассоциацию "Самые красивые деревни России". На территории находится 10 памятников архитектуры. Наша деревня представляет не меньшую ценность, чем музей под открытым небом "Кижи". Мы уже более 20 лет сохраняем свою деревню. Но все эти труды могут исчезнуть из-за возможной халатности в считанные часы", – отметили жители Кинермы в обращении к республиканским властям.

Главными героями фильма-катастрофы, который планируется снимать в Кинерме, являются шестеро пожарных, спасающие от огня маленькую деревню. Съемки фильма организованы студией "ТРИТЭ" Никиты Михалкова.