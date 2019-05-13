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Глава МВД Италии рассердился на кардинала Краевского

Кардиналы на богослужении

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Близкий помощник папы римского Франциска кардинал Конрад Краевский, занимающийся распределением благотворительных средств из фондов понтифика, навлёк на себя гнев министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, самовольно проникнув в заброшенную церковь в пригороде Рима, заселённую бездомными. Кардинал спустился в через люк в опечатанное полицией помещение, где находятся электрощиты, и восстановил подачу света.

Утром в понедельник новость облетела соцсети, а сам кардинал Краевский предстал в ней героем, вернувшим свет обездоленным верующим. Римская левая газета La Repubblica вышла с крупным заголовком, назвав ватиканского служителя "Робин Гудом папы римского". Журналисты похвалили кардинала за его поступок, совершённый в необычных обстоятельствах. В интервью газете Corriere della Sera в тот же день помощник понтифика заявил, что принимает на себя всё ответственность за содеянное и в случае получения извещения о штрафе, готов заплатить его.

Здание церкви с 2013 года занимают около 450-ти бездомных итальянев и мигрантов, включая сотню детей и подростков. С 6 мая в здании не было электричества по причине неуплаты 300 тысяч евро по коммунальным счетам.

Защищать беззаконие – всегда дурной знак, заявил журналистам министр внутренних дел Италии. Ранее Маттео Сальвини неоднократно вступал в полемику с папой римским по проблемам миграции и социального обеспечения.

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