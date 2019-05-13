Глава МВД Италии рассердился на кардинала Краевского

Близкий помощник папы римского Франциска кардинал Конрад Краевский, занимающийся распределением благотворительных средств из фондов понтифика, навлёк на себя гнев министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, самовольно проникнув в заброшенную церковь в пригороде Рима, заселённую бездомными. Кардинал спустился в через люк в опечатанное полицией помещение, где находятся электрощиты, и восстановил подачу света.



Утром в понедельник новость облетела соцсети, а сам кардинал Краевский предстал в ней героем, вернувшим свет обездоленным верующим. Римская левая газета La Repubblica вышла с крупным заголовком, назвав ватиканского служителя "Робин Гудом папы римского". Журналисты похвалили кардинала за его поступок, совершённый в необычных обстоятельствах. В интервью газете Corriere della Sera в тот же день помощник понтифика заявил, что принимает на себя всё ответственность за содеянное и в случае получения извещения о штрафе, готов заплатить его.



Здание церкви с 2013 года занимают около 450-ти бездомных итальянев и мигрантов, включая сотню детей и подростков. С 6 мая в здании не было электричества по причине неуплаты 300 тысяч евро по коммунальным счетам.



Защищать беззаконие – всегда дурной знак, заявил журналистам министр внутренних дел Италии. Ранее Маттео Сальвини неоднократно вступал в полемику с папой римским по проблемам миграции и социального обеспечения.