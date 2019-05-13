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Любовь или Нюта? Нет согласия в рядах оппозиции

Алексей Навальный на конгрессе своей незарегистрированной партии

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Алексей Навальный просит Нюту Федермессер отказаться от участия в выборах. Послушается?

Алексей Венедиктов, Сергей Митрохин, Александр Морозов о конфликте в рядах оппозиции в канун московских выборов. Ведущая Елена Рыковцева.

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