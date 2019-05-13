В Брюсселе подписана юбилейная декларация "Восточного партнерства"

В Брюсселе завершился первый день заседаний по случаю десятилетия программы Евросоюза "Восточное партнерство". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе.

По итогам саммита была подписана торжественная декларация, однако страны-участницы саммита решили не придавать документу повышенного статуса. Вследствие этого его не подписали представители стран "Восточного партнерства", а под текстом появилась только подпись главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини.

Решение было принято из-за отказа включить в текст поднимаемый Азербайджаном вопрос территориальной целостности. Речь идет о Нагорном Карабахе, который с начала 1990-х годов контролируется правительством непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, которое поддерживает Армения.

Сообщается, что Украина и Грузия высказывали претензии насчет отсутствия ссылки на стремления к европейской интеграции отдельных членов Восточного партнерства. На требования Киева и Тбилиси ответили включением в документ ссылки на предыдущие декларации, где об этом стремлении идет речь.

13-14 мая в Брюсселе проходит юбилейный саммит "Восточного партнерства" Европейского союза. Программу инициировали в 2009 году. Цель "Восточного партнерства" — создать рамки для сотрудничества и интеграции ЕС со странами Восточной Европы. К членам программы относятся Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан и Армения.

Россия отказалась стать членом "Восточного партнерства", потребовав продолжить сотрудничество с Евросоюзом на основе двусторонних соглашений.

В связи с саммитом в Брюссель прибыли лидеры всех стран партнерства, кроме президента Белоруссии Александра Лукашенко. Страну на встрече представляет министр иностранных дел Владимир Макей.

"Придет время, приедет и президент. Пока в наших отношениях сохраняются какие-то ограничения. Честно хочу сказать, что пока мы не видим, что в рамках даже сегодняшних мероприятий мы получили бы какую-то стопроцентную отдачу от такого визита", – прокомментировал отсутствие Лукашенко глава МИД Белоруссии.