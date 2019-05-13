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Reuters: Трамп сказал, что на саммите G20 в Японии "встретится" с Си Цзиньпином и Путиным

Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на совещании лидеров государств группы G20, которая состотися в Японии в июне, встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, cообщает Reuters.

По словам Трампа, его встреча с Си могла бы оказаться продуктивной на фоне нарастающих противоречий после неудачи в подписании соглашения между Пекином и Вашингтоном во время переговоров на высоком уровне на прошлой неделе.

Японский саммит "большой двадцатки" пройдёт в Осаке 28—29 июня.

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