Демократы подвергли критике Трампа за его встречу с Орбаном

Демократы в США подвергли критике президента Дональда Трампа за то, что он принял в Белом доме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, известного своими радикальными взглядами на иммиграцию мусульман в Европу. Трамп принимал Орбана в понедельник в Белом доме.

Член руководства Демократической фракции в Сенате Дик Дурбин обвинил Трампа в "измене американским ценностям" и добавил, что хозяин Белого дома питает "опасное пристрастие к авторитарным лидерам", предпочитая их тем, кто ориентирован демократически.

Демократы в этой связи отмечают лестные высказывания американского президента о Владимире Путине, Си Цзиньпине, Ким Чен Ыне, Реджепе Эрдогане, саудовском кронпринце Мохаммеде бин Салмане, филиппинце Родриго Дутерте.

Правозащитная организация Human Rights Watch критикует Орбана за попрание законов и основных прав человека в Венгрии, пропаганду ксенофобии, сопряженную с преследованием общественных организаций и высших учебных заведений, получающих гранты из-за рубежа.

Дональд Трамп, приветствуя Орбана, заявил: "Вы, как и я, наверное, немного скандальный. Но не беда, не беда. Вы сделали много полезного, чтобы обеспечить безопасность своей страны". Орбан, в свою очередь, выразил удовлетворение тем, что "стоит плечом к плечу с американским президентом в борьбе с незаконной миграцией, терроризмом и защитой христиан во всем мире".

Трамп пытается наладить дружеские отношения с государствами Центральной Европы и предупредить их сближение с Россией и Китаем, отмечают представители администрации. Как заявил государственный секретарь США Помпео, "авторитарная Россия никогда не будет симпатизировать свободе и суверенитету малых стран".

Трамп и Орбан подтвердили свою приверженность НАТО и обсудили способы противодействия недобросовестной политике КНР в торгово-финансовой области. Венгрия недавно объявила о намерении закупить американские ракетно-зенитные комплексы для усовершенствования своей системы ПВО.