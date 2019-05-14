В Ингушетии задержали ещё одного участника протестов в Магасе

В Ингушетии задержали ещё одного участника протестов против соглашения о разделе границ с Чечней - Ризвана Оздоева.

Как сообщил "МБХ медиа" глава местного отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов, Оздоева задержали минувшей ночью по делу о применении насилия к сотруднику полиции на митинге протеста в Магасе в марте. Таким образом, он стал 25 демонстрантом, против которого было возбуждено дело по этой статье. Ранее суд оштрафовал активиста на 10 тысяч рублей за участие в протестной акции.

26 марта в Ингушетии прошел согласованный митинг против соглашения о границе с Чечней, впоследствии демонстрация переросла в столкновения с полицией. Были задержаны более 50 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым протестам. У участников митингов проходят обыски, более десяти активистов арестованы.

26 сентября 2018 года главы Чечни и Ингушетии, Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров, заключили соглашение об установлении границы между двумя республиками, которая не была закреплена со времён распада СССР. Документ предполагал обмен землями, однако, по расчётам экспертов, Ингушетия отдавала Чечне в 26 раз больше территории, чем получала от неё.