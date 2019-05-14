Храм, забор, титушки: в Рунете обсуждают конфликт в Екатеринбурге

13 мая Екатеринбург стал местом самых жарких и отчаянных протестов последних лет.

В городе уже давно разворачивается конфликт между сторонниками строительства нового храма (к ним относятся крупные местные олигархи, а, по факту, и местная власть) и горожанами, ратующими за сохранение на этом месте сквера.

В понедельник место предполагаемого строительства без предупреждения огородили забором, но стихийно собравшаяся толпа этот забор опрокинула.

Дмитрий Москвин:

Происходящее со сквером - ночная операция по огораживанию, Росгвардия, эти чоповцы из Челябинска, - классический рейдерский захват. Пока горожане мирно спали, пришли мордовороты с оружием и захватили кусок города. Какие-то гарантии есть, что через несколько ночей они не захватят другой кусок города? Нет, горожане абсолютно беззащитны. Шерифа нет. Против города ведётся боевая операция на изгнание горожан. Медным олигархам нужны рабы и поклонение, а не люди и их уважение.

Игорь Подвысоцкий:

Я православный, но мне кажется, что хорошие дела вообще или строительство кафедрального собора в частности так не делаются.

Как-то это не красиво...

Ринат Низамов:

В Новосибирске 9 мая установили бюст Сталина, в Екатеринбурге сегодня ночью обнесли забором сквер в центре города, где вопреки протестам горожан решили строить огромный православный храм.

Почему примета времени?

1. Она ярко иллюстрирует сегодняшнее отношение чиновников к обществу. Наплевательское. Унизительное. Надменное. Плевать они хотели на то, что памятник Сталину оскорбляет чувства многих людей, делает им больно. Сегодня потомки тех, кто гнил в лагерях по приказу вождя-людоеда, вынуждены ходить мимо этого роскошного бюста, торжественно открытого мэром города, охраняемого видеокамерами и чоповцами. Точно также вытерли ноги и об тех, кто в Екатеринбурге пытался отстоять зеленую зону отдыха в центре душного города. Сегодня и там – вооруженные бойцы Росгвардии, охраняющие клочок земли от народа.

2. Те, кто стоят у руля страны, осознанно отбрасывают нас куда-то назад, в прошлое, где вместо открытого миру современного демократического общества, в котором во главу угла ставится ЧЕЛОВЕК, его права, здоровье, где развивается наука и высокоточные технологии, нам в 2019 году прививаются несколько другие ценности.

3. Наконец, активным, неравнодушным жителям двух крупных городов страны, некогда считавшихся демократически развитыми (в сравнении с другими регионами), где люди с переменным успехом пытались отстаивать свои точки зрения, свои права и свободы, показали на выход: не нравится происходящее - заткнитесь и валите. Сегодня всё изменилось, вряд ли в нашей стране власть уже даже будет делать вид, что прислушивается к народу, раз уж в Екатеринбурге и Новосибирске – городах студентов и интеллигенции – произошел такой демонстративный перелом в отношении власть-народ.

В общем, дорогие чиновники, не удивляйтесь, почему молодежь так активно валит из регионов в Москву, а оттуда заграницу. Церквами и Сталиным вы их не удержите, тут другие скрепы должны работать. Но вы так сильно держитесь за власть и за своё кресло, что в любом несогласии с вашим мнимым курсом видите угрозу государственности. Будущее в России вы отдаете не свободной и современной молодежи, а сталинистам и церковникам. При чем, что удивительно, еще относительно недавно первые истребляли вторых...



Но дальше – больше. К вечеру включились "защитники храма" – спортсмены из подконтрольных спонсорам храма боевых клубов. Противостояние, местами переходящее в стычки, длилось несколько часов.

Алексей Навальный:

Восхитительно. Лицо путинского православия.

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Фёдор Крашенинников:

В Екатеринбурге проходит самая масштабная и отчаянная акция протеста против принудительной клерикализации в новейшей истории России.

Примечательно, что нет ни православной общественности, ни РПЦ - вместо них пригнанные спортсмены и полиция.

Это печальный итог всего процесса.

Константин Киселёв:

Боевики за забором прячут лица. Полиция охраняет боевиков. Есть отчётливое ощущение, что в Екатеринбурге власть захватили боевики.

Запомните этот день - 13 мая 2019 года

Андрей Десницкий:

В центре Екатеринбурга усиленно воцерковляют местных жителей.

И нет, не Росгвардия. Крепкие спортивные ребята с бритыми затылками. Пару человек уже отмиссионерили.

Анна Балтина:

Кувайшев и Высокинский, ну не позорились бы! Ну ведь видно кто власть в городе. Цепные псы РМК против горожан. В отставку!

Николай Коляда:

Позор. Стыдно. Позор нашим властям. Никто не выйдет к людям. Какой стыд. (((

Они хоть понимают, что если вдруг кого сейчас убьют, чем это закончится??????

Полина Грейсман:

Храм-на-Драме давно перестала быть просто драмой. Теперь это храм раздора, этого ли хотят инициаторы строительства? Думаю нет! Они хотят храма-на-крови? Думаю да, раз такие меры применили против мирных горожан. Наши назначенцы молчат, им не говорили, как действовать в такой ситуации. Главный вопрос, как отреагируют в Москве, что скажет патриарх и будет ли реакция Путина. Ждём реакции и не расслабляемся.

Алексей Шабуров:

Если говорить максимально отстраненно, то все равно нужно признать факт: строительство храма св. Екатерины начинается с силового противостояния. Горожане против бойцов из академии единоборств. И вот на этом месте,где они бились, будет построен, если будет построен, собор.

Это уже не вымарать из истории. Если храм появится, про него всегда будут помнить, что перед его закладкой били людей, ломали заборы, распрыскивали газ. Я не говорю, что это плохо - может, это кому-то как раз и нравится. Но это вот такой исторический факт. С этого начинается летопись храма.

Мне кажется, застройщики к такому развитию событий были вполне готовы. Кажется, для них это вполне нормально - начинать стройку храма с бойни. Они так отстаивают свою веру (как они ее понимают) и власть. Мы примерно представляем, что это за люди, и их поведение не удивляет.

Но вот для людей церковных, даже для клира - для них это нормально, что при закладке храма одни люди бьются с другими? Нормально на таком фундаменте строить храм? Может быть, да - но пусть тогда скажут об этом прямо.

Мария Орлова:

Как же мы дошли до такого противостояния скверов и храмов, что даже слезоточивый газ идёт в ход? Ведь ещё 30 лет назад ситуация была другой - разгоняли тех, кто за храмы и против скверов. Как надо было разочаровать интеллигенцию в Церкви, что сквер ей стал дороже храма...

Максим Трудолюбов:

Храм, конечно, построят. Тех, кто сейчас ходят вокруг площадки, назовут иностранными агентами или сталинистами или сатанистами. Тут пиар-возможности гигантские. Но - в стране, где 70 лет ломали церкви, такой реакции на строительство церкви нужно было добиться. РПЦ и местные власти - добились.

Андрей Варкентин:

Вы, конечно, не поверите, но я слышал три примерно одинаковых диалога. Их суть сводится к одному - храм всё равно взорвут. Как при советской власти. Опять.

Борис Юзефпольский:

Я вообще-то всегда горжусь Екатеринбургом. Но сегодня особенно.

Возможно я не прав, но мне кажется, что это единственный крупный город в стране, который пытается что-то сделать в сторону защиты гражданских прав и свобод.

Дмитрий Головин:

Это не хипстеры и школота вчера со "спортсменами" толкались. Это Прошлое и Будущее России сошлись лицом к лицу (верней, рылом к лицу)

Россия Будущего - со всеми мыслимыми и немыслимыми свободами, пацифизмом и дружелюбием, с разноцветными шариками и волосами, в кедах, с рюкзачками, с фенечками и косичками, со всеми этими непонятными провластному быдлу мессенджерами, Фейсбуками, Телеграммами и прочими Интернетами, со всеми капуччино,, смузи и яблочными фрешами столкнулось с Прошлым - , наглым, агрессивным и слишком явно - продажным.

Будущее - настолько умное и свободное, что строем не ходит. И не будет ходить, как его не мучайте на уроках "патриотического НВП" Будущему нужны наука и образование будущее говорит "Он нам не царь" и знает, что в норме люди - братья, а не враги. Знает, что вера - дело личное и негромкое, и за неё не надо биться с тяжким звероподобным рвением.

И против него Прошлое - тусклое, замшелое, злобное, с уваровских времён не могущее, даже натужившись,придумать ничего, кроме формулы "Православие, Самодержавие, Народность" <...>



И ещё одно. Они явно не знают, что делать со страной, которую за рога пытаются затащить в стойло Прошлого. А она упирается и взбрыкивает. И даже может боднуть, защищаясь. Они не умеют разговаривать со свободными людьми - верней, они умеют разговаривать с ними лишь посредством полицейских дубинок и слезоточивого газа. Ну, и с помощью продажных титушек. Будущее всё равно настанет. И Прекрасная Россия Будущего обязательно победит. Вот увидите.

Уже скоро.

Дмитрий Колезев:

Я не могу сказать, что я противник строительства храма. Но я точно противник применения силы к протестующим людям. Тем более — применения силы незаконной, неконтролируемой. Сегодня в Екатеринбурге против людей фактически действовала частная боевая группа. Это очень тревожно, и на месте тех, кто считает себя государственниками, я бы задумался. Мне кажется, это как раз сильнее угрожает государству, чем неисполнение принятого решения по строительству храма. Как известно, лишь государство может обладать правом на насилие.

Аббас Галлямов:

Вижу, в Екатеринбурге настоящие уличные бои разворачиваются. А что там с политическими институтами, важнейшей задачей которых как-раз урегулирование конфликтов и является? Где Общественные палаты - городская и региональная? Где депутаты Гордумы и областного Законодательного Собрания? Ведь, с точки зрения теории, именно они представляют интересы групп граждан, сошедшихся вчера в уличных боях?..

Когда политологи говорят о полном параличе институтов, они имеют в виду не какие-то абстракции, а совершенно конкретные вещи, вроде тех, что происходят сейчас на Урале. Ни на какое реальное представительство наши институты даже не претендуют. Это фейки, годные только для того, чтобы... Да вообще ни на что не годные!

Александр Кынев:

Глядя на ситуацию в Шиесе, Екатеринбурге и т.д. Такое ощущение, что ситуация по всей стране для власти "поплыла". Казалось бы, после всех последствий "пенсионной реформы' надо внести успокоение, как минимум не делать ничего дополнительно раздражающего. Но руки чешутся и остановиться не получается, причем болевые удары начинают наносить именно по наиболее опасным, с точки зрения своей политизации и организационно-медийному потенциалу, группам и регионам. Это и зажравшиеся лоббисты типа Мираторга со своими раздражающими образованных горожан идеями о вмешательстве в самое для этой группы важное - сферу личной свободы, это и безграмотные чинуши на постах губернаторов типа Куйвашева или И.Орлова, которые пытаются разрушить привычный быт и комфорт людей. Безумная кампания Беглова и скандалы с питерским Первомаем. И это явно не последние события. Количество неадекватных чиновников явно перешло в качество принимаемых решений

Анатолий Несмиян:

В возникшем на ровном месте противостоянии в Екатеринбурге, понятно, уже под микроскопом ищут руку госдепа, методички Шарпа и всемирный заговор. Хотя тупость и полная неадекватность власти и привластных кормушек, которые формально инициировали строительство церкви, а также выделили своих боевиков для разгона протеста - одного этого достаточно для создания катастрофы любого масштаба. Однако екатеринбуржская история интересна еще и другим.

Локальные и внешне сугубо местные протесты начинают размножаться в числе. Причем протесты далекие от любой политики: в Шиесе люди требуют закрыть строительство мусорного полигона для московской грязи, Екатеринбург - опять же, строго местная повестка. Примерно так же на пустом месте возникали конфликты в Петербурге - то с мемориальными досками нацисту и палачу Сибири, то с мостом имени Героя, то с Исаакием, теперь набухает протест на Васильевском острове (и тоже со сквером, который позарез потребовалось "благоустроить"). Таких поводов, никак не затрагивающих политическую основу криминального режима, но крайне важных для людей, становится все больше. Их просто не освещают в затерроризированных цензурой СМИ. Они пока гасятся. Где грубой силой, как сегодня ночью в Екатеринбурге, где изматыванием - как это происходило с мусорными протестами в Подмосковье или сейчас в Шиесе. Но у цепной реакции деления тоже есть похожий механизм: пока защита срабатывает, графита хватает - число возникающих нейтронов в ходе распада меньше возможности защиты их улавливать. Коэффициент размножения нейтронов меньше единицы, все в порядке и под контролем. А потом происходит внезапное и быстрое увеличение плотности делящегося материала, и за какие-то наносекунды процесс приобретает принципиально иной характер. И происходит "бум".



А если учесть, что центральная власть традиционно при любом кризисе вначале рефлекторно прыгает в кусты, сидит там до полного изумления и начинает реагировать завтра на позавчерашнюю обстановку, то понятно, что тушить такой ядерный пожар она будет в лучшем случае ведрами с песком.



Есть и еще один момент, который нужно понимать в происходящих событиях: события переходят в региональную плоскость. Кризисы носят строго локальный характер, и когда именно люди начнут понимать, что местные проблемы требуют местного решения - лишь вопрос времени. Централизованная управленческая вертикаль, сгнившая местами насквозь, уже давно неадекватна происходящему в стране. Федерализация страны перезрела. Не украинская "децентрализация", где Центр милостиво спускает вниз какие-то послабления, а именно федерализация - когда сборка властной вертикали происходит одновременно снизу вверх и сверху вниз - через федеративный договор равноправных субъектов. Этот вопрос нужно было решать еще вчера, а ставить - позавчера. Но никто не собирается ни решать, ни ставить его.



Мы постепенно перемещаемся в ситуацию примерно 1988 года, когда у Горбачева было еще время сохранить Союз, но он бездарно профукал год-полтора, и начал суетиться, когда события приобрели стихийный характер. И любые проектные действия федерального центра лишь усугубляли идущую вразнос обстановку.



Сегодня ситуация еще хуже - интеллектуально российская власть банально тупа. В ней сидят люди, которым нельзя доверить автомобиль, не то что страну. Медицинские кретины - и это не фигура речи. Эти люди не способны даже отрефлексировать происходящее, осмыслить его и выделить базовые противоречия, запускающие процессы стихийного демонтажа системы. А потому они не реагируют на них адекватно. Да никак не реагируют, говоря откровенно. Весь ответ - ОМОН и уголовники с цепями на разгон протестов.



Пока коэффициент размножения держится на значениях меньше единицы, этого вроде хватает. Но чем больше локальных и, казалось бы, не очень опасных, протестов возникает по вине власти, по ее беспредельной глупости и невежеству, тем ближе тот самый момент, когда коэффициент перескочит незаметный рубеж единички. И тогда процессы стихийной регионализации пойдут уже вне контроля центральной власти.





В Телеграме, как всегда, можно найти псевдополиттехнологические расклады.

Марат Баширов:



Ситуация с храмом в центре Екатеринбурга похожа на смодерированный скандал, чтобы помешать переводу Куйвашева в Москву.

...

Вообще, технология умышленного «недосмотра», вызова народного гнева и спешного телеграфирования в Москву «на самый верх» все чаще начинает использоваться в регионах. С одной стороны, это хороший сигнал о том, что региональный пласт политики жив и неплохо финансируется. С другой, страх потеряли в условиях снижения рейтинга Президента?

Незыгарь:



Архангельский Шиес, екатеринбургский Сквер,а ранее - реновационные чудачества в Москве. Все это один большой кейс под доказательства «неспособности» Собянина и его команды контролировать ситуацию и управлять общественными процессами.



Сергей Семенович убежден, что если зашел, то и твое. А ему говорят- слаб ты со своими заходами. Весь ресурс- в удержании ситуации.

Но с этим один из героев трансферта справляется плохо.

И кейс Екатеринбурга очень интересный.

Потому что с одной стороны Гундяев с голубым митрополитом Кириллом, приблатненный Алтушкин со своим навозом, уральские скрепы.

А с другой- недогубернатор Куйвашев, мечтающий о Москве,контроль за уральской агломерацией и грозный Кириенко, тоже мечтатель о Москве.

И Собянин как основной участник Трансферта.

Нападки на горожан, защищающих сквер.

Пяр во время чумы:



Тщательный акцент на действиях «титушек», который нам демонстрируют из Екатеринбурга в последние полчаса, говорит о том, что после окрика из Москвы организаторы «антиклерикального майдана» пытаются сделать вид, как будто ничего и не было. «Все стихийно и органически». Но слишком плотный информационный шум о «противостоянии» в Екатеринбурге говорит об обратном. Слишком большая концентрация медийного ресурса при весьма незначительной общественной поддержке протестующих. Очень это заметно.

Бойлерная:



В Екатеринбурге молодежь, из числа обманутых Алексеем Навальным, вышла протестовать против очередного православного храма и.. сломала забор. Здесь можно и закончить, но вообще - грустно девочки. И смешно. И грустно. И смешно.



Грустно - потому что хреново видеть, как беспомощно дёргается <потерявший> все полимеры мужик, про которого ещё не так давно инвестбанки в записках клиентам писали как о будущем президенте России. Но он, несмотря на все попытки мобилизовать хоть кого-то даже по комичным поводам, последние годы постоянно отдаляется от заветной цели, отрабатывая, как мы видим на примере Екатеринбурга тупые американские методички по организации самого кондового и бессмысленного кипиша. Например - против храма. Как будто других проблем в стране нет, все решены. Вот только храм не в том месте строят.



Смешно - потому что он ещё и научил власти работать с этим видом протеста с помощью скуки. Да. И если раньше бывали осечки, то сейчас не будет побоищ и прочей красивой картинки для западных СМИ. Несколько человека получат штрафы, самые тупые - разок дубинкой по хребту, может быть условные сроки, за порчу имущества и незаконную акцию. Храм, конечно, будет построен, а дети тихо разойдутся по школам учиться и воевать в коментах. И жизнь вновь пойдет своим чередом.

Иннокентий Шеремет:

Хорошо сегодня один батюшка сказал: Сегодня, я видел фотохронику «защитников» сквера... А точнее ПРОТИВНИКОВ ХРАМА. Мне стало, не то чтобы страшно или тем более жутко... Нет! И шока никакого не было... Потому, что я реально понял, что значит это адское месиво либералов с крашенными в разные цвета волосами, с искажёнными лицами, с выстриженными волосами, с истерическими, поросячьими визгами и лазаньями по деревьям... Это пока ещё только оскалился Ад!Ребята! Если сдадимся - этот АД поглотит Россию намного быстрее чем мы думаем ! Это только кажется, что их немного... На самом деле их- ЛЕГИОН, как сказано в священном писании... Это уже начало настоящей борьбы с настоящим злом! Я подчеркну, НАЧАЛО... Мы должны стать, а не казаться НАСТОЯЩИМИ ВОИНАМИ ХРИСТОВЫМИ! За Веру нашу! За Русь Святую, против крушителей православия, кощунников и хулителей МАТЕРИ ЦЕРКВИ! Церкви- мученицы, НО ВСЕГДА ПОБЕЖДАЮЩЕЙ! Пусть Господь благословит всех ЗАЩИТНИКОВ ХРАМА!

Кроме этого, некоторые комментаторы предлагают пойти навстречу церкви.

Максим Кононенко:



а народ, который протест, может внятно артикулировать: чем плох храм?

Дмитрий Соколов-Митрич:

Когда будете сегодня выносить суждения на тему героической обороны екатеринбургского сквера, который хотят разрушить при помощи храма, просто имейте в виду несколько презренных фактов.

- Собор Святой Екатерины, главный храм города, стоял в самом центре Екатеринбурга и был взорван в 1930-м году;

- Против строительства храма возле Драмтеатра сегодня выступают лишь 21% жителей города (эту цифру приводит "Медуза");

- На компромисс с громким меньшинством местные власти уже шли дважды. Первый раз - в 2010-м году, когда пытались восстановить собор в историческом месте, на Площади труда, тогда общественность встала на защиту фонтана. Второй раз - в 2016-м году, когда собор предложили построить на насыпном острове городского пруда, чтобы вообще никому не мешать. Сторонником "храма-на-воде" был даже Евгений Ройзман, но громкое меньшинство встало на защиту пруда. И вот теперь третья попытка привела к тому, что общественность воспылала любовью к скверу возле Драмтеатра;

- Среди нынешних активных сторонников строительства много достойных людей. Например, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин;

- Еще один рок-музыкант Вячеслав Бутусов, по образованию архитектор, уже публично заявил, что считает проект собора достойным;

- Дилема "либо сквер, либо храм" надумана. Здание займет лишь небольшую часть сквера, рекреационная зона останется и будет обустроена значительно лучше, чем она выглядит сегодня. Любой, кто хоть раз бывал в городе, который лично я нежно люблю, знает, что потенциал этого, мягко говоря, сквера все эти годы был, мягко говоря, не раскрыт;

- Даже если местные власти проявят чудеса гуманизма и захотят договариваться с общественностью в третий раз, сделать это будет весьма непросто. Сквер защищает типичное фейсбучное ополчение, у которого единого лидера попросту нет. Любая попытка назначить его искусственно, приведет к "майданному варианту": договоренности соблюдаться не будут, часть протестующих не признает никаких соглашений и продолжит сабантуй.

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Повторяю: это всего лишь несколько презренных фактов. Вступать в дискуссию не хочу и не буду даже с теми, кого знаю лично, а дезинформацию в комментах буду удалять. От себя добавлю лишь то, что диктатура громкого меньшинства основательно подзадолбала, она компрометирует гражданское общество и я с нетерпением жду от царицы наук появления алгоритмов, которые дадут голос "молчаливому большинству" и освободят меня от опеки пассионариев, возомнивших себя источником прогресса.

Свидетель Империи:



Насчёт храмов.



Хочется высказать абсолютно непопулярную мысль.



Большая часть заграницы восхищает вас же, уважаемые читатели, историческим наследием и архитектурой.



Великая Отечественная Война по масштабам уничтожения русского населения, а так же украинского, белорусского, литовского, эстонского и латышского в меньшей степени, но все же более чем значительной, в общем населения СССР в целом, а так же по масштабам уничтожения всей инфраструктуры сравнима с бомбежками Хиросимы и Нагасаки.



Страна была уничтожена наполовину. И из этого состояния, за свой счёт, восстановилась в кратчайшие сроки. Чтобы нас ещё раз никто не попытался убить.



Так вот. Уничтожены были и все города и их историческое наследие. А новые территории строились впопыхах, лишь бы люди не в землянках и бараках жили. Было не до культурного слоя.



Храмы, первая и наиболее простая часть облагораживания пространства вокруг вас.



В Италии милый храм посреди жилого массива хорошо, а у нас плохо?



В Италии он старинный, а у нас сраный новодел?



Извините, милая Италия поставляла движки для бомбардировщиков Германии.



Старые храмы сгорели давно.

Тем временем губернатор Свердловской области заявил, что готов пригласить лидеров протестов на переговоры.

Сергей Удальцов:

Активность и настойчивость граждан заставляют власти идти на компромисс. В данной ситуации очевидно, что храм можно построить в другом месте, без уничтожения сквера

Максим Путинцев:

Переговоры - это хорошо. Хотя и очень запоздало. Проблема в том, что не просматривается предмета для диалога. На перенос места строительства храма заказчики, скорее всего, не пойдут. На референдум тоже. О чем тогда говорить?

Кроме того, пока губернатор созывает парламентеров, заказчик заявляет прямо - стройка продолжится по утвержденным плану и графику.

Буду рад ошибиться, но пока происходящее больше похоже на затяжку времени и попытку перегруппироваться.

Леонид Волков:

То, что Куйвашев проснулся, наконец, и предложил устроить переговоры — запоздало, но хорошо. Это промежуточная, но важная победа для защитников сквера — публичное признание со стороны власти, что что-то пошло не так.

В 2010 году, перед митингом на площади Труда, меня приглашали ровно на такие переговоры в резиденцию губернатора. Я тогда бы крайне юн и неопытен: пригласили? пошел. Не думал ни про последствия, ни про риски, ни про публичность.

Было неприятно. Я один, а по ту сторону стола — с десяток начальственных жуликов разных калибров под руководством главы администрации Лашманкина (помните еще такого?) и какого-то крупного ментовского начальника. Обрабатывали меня на все лады часа полтора. До сих пор помню фразу, дословно: "Леонид Михайлович, а вы знаете, как выглядит человек, по которому в панике пробежала многотысячная толпа? Он тоньше листка бумаги, хоронить нечего. И это будет на вашей совести". Почему-то она мне врезалась в память, потому что было душно, страшно, и чтобы не так бояться, я пытался прикинуть в уме какие-то расчеты — точно ли будет тоньше листка бумаги? (Нет, это было вранье).

Запугивание, ложь, перекладывание ответственности, угрозы провокаций — вот обычный арсенал власти на таких встречах.

Сергей Ярутин:

Никаких переговоров с Куйвашевым быть не может, ибо это уловка, чтобы:

1. Снизить градус активности населения по сохранению сквера.

2. Возможность давить на организаторов (представителей) отстаивания сквера. Пока нет организаторов - нет административных и уголовных дел, нет возможности у власти давить на общественность.

Организаторов нет - это общий общественный протестю <...>

Может быть только один итог: Безоговорочная капитуляция Куйвашева, а лучше его отставка. Все остальное - уничтожение сквера.

p.s. кто пойдет на переговоры с Куйвашевым - это и есть предатель сохранения сквера.