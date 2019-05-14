Московская таможня возбудила уголовное дело против сотрудников интернет-магазина "Виагра гуру", которые приобрели у индийской фармацевтической компании партию таблеток Unidep для борьбы с курением. Их обвиняют в контрабанде наркотиков в особо крупном размере, сообщает "Коммерсантъ". Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Эксперты МВД России пришли к выводу, что в таблетках Unidep "содержится наркотическое средство — производное эфедрона", оборот которого в России запрещен. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Трое обвиняемых, в том числе владелец интернет-магазина, согласны нести ответственность за нарушение правил торговли лекарствами, но отрицают умысел на контрабанду наркотиков.

В апреле в контрабанде наркотиков за заказанный в Польше антидепрессант с бупропионом обвинили жительницу Екатеринбурга Дарью Беляеву.

Правозащитники считают, что уголовные дела из-за бупропиона показывают несовершенство российского антинаркотического законодательства. В законе есть понятие "производные наркотических средств"— это вещества, формула которых частично совпадает с формулой наркотика. Они не входят в список запрещенных веществ, но тоже считаются наркотиком.

Психиатр Павел Бесчастнов в беседе с "Коммерсантом" назвал ситуацию с уголовным преследованием покупателей бупропиона "какой-то дикой историей". По его словам, бупропион — это легальный антидепрессант, который широко используется на Западе.От него невозможно получить наркотическое опьянение, отметил врач-психиатр.

Бупропион подавляет чувство тревожности и помогает заглушить тягу к сигарете. Из-за этого Минздрав России внес вещество в официальные стандарты медицинской помощи для лечения зависимости. До 2016 года бупропион был в реестре лекарственных средств, но затем производитель ушел с российского рынка и отозвал лицензию.