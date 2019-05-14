Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Сочи для встречи с Путиным

Иран займет важное место в переговорах госсекретаря США Майка Помпео с президентом России Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Сочи во вторник, сообщает "Голос Америки". Лавров заявил, что он ожидает искреннего разговора с Помпео, и надеется выяснить, каким образом администрация президента Дональда Трампа планирует урегулировать напряженность в отношениях с Ираном, которую, по мнению Лаврова, США создали сами.

Перед встречей спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук заявил журналистам, что Тегеран "играет дестабилизирующую роль" в Сирии, а использование Ираном Сирии "в качестве пусковой площадки для достижения своих внешнеполитических целей" противоречит российским целям установления стабильности в Сирии.

Как сообщает ТАСС, центральными темами встречи будут разрешение ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также Сирия и Венесуэла.​