В Москве объявлены имена лауреатов премии "ЛибМиссия-2019"

В Москве названы имена лауреатов публицистической премии "ЛибМиссия" за 2019 год. В номинации "Аналитика" награда будет вручена журналисту, редактору The Economist по России и Восточной Европе Аркадию Островскому за книгу "Говорит и показывает Россия. Путешествие из будущего в прошлое средствами массовой информации".

Член жюри премии, Анна Качкаева отметила, что "Говорит и показывает..." – самая полная и вдумчивая книга о том, как медиа влияли на жизнь и политику в последние 30 лет, как меняли страну и менялись вместе с ней, "как мы обрели и постепенно теряли свободу, и как важно себе в этом отдавать отчет".

Кроме того, в номинации "Аналитика" специальным призом "За вклад в гуманизацию общества" была отмечена работа Ольги Романовой "Русь Сидящая". По словам председателя жюри премии, Дениса Драгунского, Ольга Романова – это гуманист и либерал высшей пробы, потому что она сражается не только за "своих", она сражается за всех.

В номинации "Публицистика" победил Иван Давыдов, журналист, политический консультант, писатель, за цикл статей о внутренней политике России для Republic.

В специальной номинации "За новую смелость в публицистике" в этом году жюри отметило журналистку Анастасию Миронову за цикл статей для "Газеты.ру". "За безоглядность и страстность", – прокомментировала выбор Анна Качкаева.

Официальная церемония награждения состоится в Москве 29 мая.

Премия "ЛибМиссия" была учреждена фондом "Либеральная Миссия" в 2016 году – взамен премии "ПолитПросвет", последнее вручение которой состоялось годом ранее, когда "Либеральная миссия" и спонсировавший ее фонд Дмитрия Зимина "Династия" были включены в список "иностранных агентов".

Премия "ЛибМиссия" вручается за самую удачную книгу о текущем общественно-политическом процессе и за цикл содержательных публикаций в СМИ.