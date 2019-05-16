Выходец из Сомали, которого неоднократно обвиняли в пытках и массовых убийствах, более полутора лет проработал водителем Uber в США. Лицензию Юсуфа Абди Али аннулировали после того, как журналисты CNN установили его личность, прокатились с ним в машине и опубликовали расследование.

Во время поездки Али, не зная, что разговаривает с представителями прессы, рассказал, что легко прошёл проверку в Uber и получил разрешение на перевозку пассажиров. Он также некоторое время работал с другим аналогичным сервисом Lyft.

CNN отмечает, что хотя такие компании и проверяют водителей, с ними работают тысячи людей с судимостью. Представители Lyft и Uber настаивают, что тщательно проверяют своих потенциальных сотрудников. При этом в компании-подрядчике, которая такие проверки проводит, отметили, что для них используются открытые базы данных о судимостях. Перевозчики обычно не запрашивают информацию о гражданских исках, заявили в компании Checkr.

В отношении Юсуфа Абди Али не выносили проговоров, но есть многочисленные свидетельства его причастности к военным преступлениям во время гражданской войны в Сомали. Им, в частности, посвящён документальный фильм CBC, где описаны убийства, совершённые по приказу Али, также известного как "полковник Тукех".

По данным CNN, на этой неделе Али предстоит предстать перед судом по гражданскому иску фермера из Сомали. Тот приехал в США дать показания и настаивает, что бывший военный стрелял в него в 1988 году и приказал своим телохранителям закопать тело. Выжившего фермера спасли члены семьи, которые дали взятку охранникам. В своём иске он настаивает, что "полковник Тукех" в период с 1984 по 1989 годы проводил "жестокую кампанию по подавлению сопротивления, не отличая гражданских от повстанцев".

Авторы расследования CNN подчёркивают, что суды в США не обладают достаточными полномочиями для рассмотрения дел о военных преступлениях, в которых обвиняют Юсуфа Абди Али. Нет таких возможностей и у судебной системы Сомали. Адвокат Али отвергает обвинения в адрес своего подзащитного и называет их политически мотивированными.