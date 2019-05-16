РЖД выплатит дивиденды вагонами, их могут отправить в Крым

Российский железнодорожный перевозчик РЖД выплатит государству дивиденды за 2018 год в форме вагонов и недвижимости. Об этом со ссылкой на госкомпанию сообщает издание "Коммерсантъ".

Всего РЖД передаст государству активы на 20 миллиардов рублей. Более половины этой суммы спишут за счет поставок пассажирских вагонов. Остальную часть – около 8 миллиардов – компания выплатит зданиями, которые находятся в пользовании не связанных с железнодорожным транспортом госструктур. В основном это недвижимость неподалёку от олимпийского комплекса в Сочи, которая используется полицией и прокуратурой.

При этом, по словам аналитиков, на которых ссылается "Коммерсантъ", выплата дивидендов "в натуре" государству вызывает некоторые вопросы. В частности эксперты говорят о том, что неизвестно, каким образом государство могло бы воспользоваться переданными активами.

По одной из версий, вагоны РЖД могут отправить в Крым для использования на аннексированном полуострове. Это возможно, поскольку крымские железные дороги не находятся во владении РЖД, а контролируются непосредственно государством, отмечает "Ъ". Такая форма управления была принята для избежания санкций в отношении РЖД за работу в Крыму.

В компании пока не прокомментировали решение выплатить дивиденды государству вагонами и недвижимостью. В аппарате вице-премьера и председателя совета директоров РЖД Максима Акимова "Ъ" пояснили, что выплаты имуществом поддерживают, но не объяснили причину принятия этого решения.

Национальный железнодорожный перевозчик при этом давно выступает за отмену выплат дивидендов государству. По словам представителей РЖД, выплачиваемые средства больше пригодились бы для модернизации инфраструктуры и приобретения новых составов.