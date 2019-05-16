В Приморье экологи требуют выпустить косаток в месте их обитания

Активисты Гринпис России потребовали провести реадаптацию косаток и белух, которых содержат в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье, и выпустить животных в месте отлова. Экологи на надувных лодках и каяках развернули в 150 метрах от вольеров баннеры "Освободить, а не выбросить" и "Нет китовым тюрьмам", а также тридцатиметровый плакат "СВОБОДУ КИТАМ".

Поводом для акции послужило заявление местных властей о том, что косаток могут выпустить не в месте их обитания, а в бухте Средняя, где расположена "китовая тюрьма". Перевозка 10 животных к Шантарским островам может стоить около 100 миллионов рублей, а у властей таких денег пока нет.

Экологи считают, что освобождение косаток непосредственно в бухте подвергнет животных риску. ​"Возможно, всё это делается для того, чтобы киты не уплыли из бухты и можно было смело заявить, что они не смогут больше выжить в диких условиях, а затем продать в китайские океанариумы", – предположил эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.

Косаток собираются отпускать на волю в мае или июне. Когда освободят 87 белух – неизвестно. В Министерстве природных ресурсов не исключат, что они проведут в "китовой тюрьме" ещё одну зиму, говорится на сайте Гринпис.