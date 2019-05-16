В Приморье экологи требуют выпустить косаток в месте их обитания

Активисты Гринпис России потребовали провести реадаптацию косаток и белух, которых содержат в так называемой "китовой тюрьме" в Приморье, и выпустить животных в месте отлова. Экологи на надувных лодках и каяках развернули в 150 метрах от вольеров баннеры "Освободить, а не выбросить" и "Нет китовым тюрьмам", а также тридцатиметровый плакат "СВОБОДУ КИТАМ".
Поводом для акции послужило заявление местных властей о том, что косаток могут выпустить не в месте их обитания, а в бухте Средняя, где расположена "китовая тюрьма". Перевозка 10 животных к Шантарским островам может стоить около 100 миллионов рублей, а у властей таких денег пока нет.
Экологи считают, что освобождение косаток непосредственно в бухте подвергнет животных риску. "Возможно, всё это делается для того, чтобы киты не уплыли из бухты и можно было смело заявить, что они не смогут больше выжить в диких условиях, а затем продать в китайские океанариумы", – предположил эксперт Greenpeace Оганес Таргулян.
Косаток собираются отпускать на волю в мае или июне. Когда освободят 87 белух – неизвестно. В Министерстве природных ресурсов не исключат, что они проведут в "китовой тюрьме" ещё одну зиму, говорится на сайте Гринпис.
- В конце апреля научный консилиум Росрыболовства разрешил выпустить на волю всех косаток и белух, содержащихся в так называемой "китовой тюрьме" в бухте Средняя Приморского края. При этом российские и иностранные учёные полагают, что процесс адаптации животных перед выпуском может занять много времени.
- Специалисты из команды исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто передали Минприроды России предварительный отчёт по ситуации с животными из "китовой тюрьмы". Группа российских и иностранных экспертов пришла к выводу, что косатки и белухи могут быть выпущены на волю.
- 4 марта эксперты установили, что из "китовой тюрьмы" исчезла косатка, которая выглядела самой больной при осмотре в январе. Зоозащитники заявили о том, что животное погибло. Отловщики настаивают, что косатка порвала сети и сбежала. Ученые института океанологии РАН и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии подтвердили серьёзное ухудшение состояния косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье всего за два месяца.
- 18 января в "китовой тюрьме" прошла проверка, организованная Приморским управлением Пограничной службы ФСБ России. К участию в проверке впервые были допущены независимые экологи. Дмитрий Лисицын позже рассказал редакции "Сибирь.Реалий" о том, что состояние животных ухудшается. Морские млекопитающие чрезвычайно тяжело переносят замкнутое пространство и разлуку с сородичами.
- 21 декабря следователи сообщили, что из "китовой тюрьмы" пропали три белухи, и сослались на поврежденные сети. Экологи рассказали редакции "Сибирь.Реалий", что самые слабые и истощенные детеныши белух погибли из-за условий содержания.
- По данным российского Гринпис, китоловы хотели продать косаток и белух в китайские океанариумы. В России нельзя добывать дельфинов для коммерческих целей, но животных выловили по культурно-просветительской квоте. Стоимость одной косатки в дельфинариях и океанариумах Китая составляет от 1 до 15 миллионов долларов.
- Две из четырех компаний, занимавшихся отловом косаток и белух, находящихся в "китовой тюрьме" в Приморье, признали, что добывали животных по заказу иностранных океанариумов.
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