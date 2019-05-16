Что ждет Зеленского?

Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая. Такое решение приняла Верховная Рада. Рейтинги партии "Слуга народа" еще не вступившего в должность президента растут, достигая 40%. К выборам в Раду популярный рок-музыкант, лидер «Океана Эльзы» Святослав Вакарчук создает новую партию «Голос». Больше всего споров вызывает приятый Верховной Радой и подписанный Петром Порошенко закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который критики считают дискриминационным по отношению к меньшинствам, миной под стабильность в стране, "подарком путинской пропаганде".

Политическую ситуацию в Украине и влияние на нее России обсудят историк, руководитель Центра украинских исследований Института Европы РАН Виктор Мироненко, политолог, исследователь Московского центра Карнеги Константин Скоркин, политолог, директор МНКО "Евразийская демократическая инициатива" Питер Залмаев (Киев), политконсультант Александр Харебин ( Киев) , писатель Анатолий Стреляный (Сумы), политолог Андрей Окара, профессор НИУ-ВШЭ, этнолог Эмиль Паин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 16 мая в 19:05