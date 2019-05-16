Европейская полиция сообщила о ликвидации крупной хакерской группировки, пытавшейся похитить более 100 миллиона долларов со счетов 40 тысяч человек. Следственные действия прошли в шести странах, в том числе Грузии, Молдавии и Украине. В розыске по делу находятся пятеро граждан России.

Согласно сообщению ведомства, группировка хакеров сформировалась на подпольных русскоязычных форумах. Они распространяли вредоносное программное обеспечение под названием GozNym, с помощью которого пытались похитить деньги с банковских счетов частных лиц, небольших компаний и некоммерческих организаций.

В 2016 году об атаке программы с таким названием в США сообщали исследователи IBM, а в Германии — российской "Лаборатории Касперского".

Против десяти членов хакерской группировки выдвинуты обвинения в США, против двоих — в Германии, против одного — в Молдавии. Против лидера группировки и его ассистента выдвинуты обвинения в Грузии.