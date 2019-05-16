Мэр Нью-Йорка выдвигается в президенты США

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в четверг заявил о намерении баллотироваться в президенты США от Демократической партии в 2020 году. "Необходимо вновь ставить на первое место интересы работающих людей" - заявил де Блазио, объявляя о выдвижении кандидатуры.

Он отправился в предвыборную поездку в Айову - штат, где в начале будущего года по традиции начнутся праймериз, которые определят, кто станет кандидатом от демократов.

Де Блазио, по данным New York Times, стал 23-м серьёзным претендентом на выдвижение в президенты от демократов. По опросам, пока наилучшие шансы получить номинацию - у бывшего вице-президента Джо Байдена, который вступил в гонку недавно. Среди других кандидатов наиболее активны сенаторы Берни Сандерс, Камала Харрис, Кори Букер и Элизабет Уоррен, член Палаты представителей Бето О'Рурк и мэр одного из городов в Индиане Пит Буттиджич. Де Блазио в числе фаворитов не называют.

Билл де Блазио возглавляет Нью-Йорк с 2014 года. Его нередко критикует президент США, республиканец Дональд Трамп. Комментируя выдвижение мэра в президенты, Трамп написал, что он "считается худшим мэром в истории Нью-Йорка" и что "Нью-Йорк ненавидит его".