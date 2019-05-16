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Суд в Бельгии обязал бывшего короля платить €5000 в день за отказ от теста на отцовство

51-летняя художница Дельфин Боэль считает себя дочерью бывшего короля

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Апелляционный суд в Бельгии обязал бывшего короля страны Альберта II платить €5000 штрафа в день до того, как он пройдёт тест на отцовство. Он должен определить — является ли 51-летняя художница Дельфин Боэль его дочерью. Она пытается доказать родство с монархом с 2005 года, напоминает газета Het Laatste Nieuws.

Дельфин в одиночестве воспитала ее мать, баронесса де Сели-Лоншан. О том, что навещавший мать друг семьи, принц Альберт мог быть её отцом, она узнала в восемнадцать. Сам король, бывший вторым в линии наследовании до смерти старшего брата, отказывается признать отцовство.

В 2018 году суд уже обязал Альберта пройти тест, дав ему на это три месяца. Бывший король обжаловал это решение. 85-летний монарх в этом году должен отпраздновать 60-летие свадьбы, в единственном браке у него родились трое детей, включая действующего короля Филиппа, в пользу которого он отрёкся в 2013 году.

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