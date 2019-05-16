Суд оштрафовал активиста КПРФ за письмо в Мосгордуму в виде гроба

Московский суд оштрафовал на 15 тысяч рублей активиста КПРФ Андрея Белкина, котрый принёс в Мосгордуму письмо в виде гроба против законопроекта об электронном голосовании на выборах. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения акции. Об этом "МБХ медиа" сообщил соратник задержанного Павел Дмитриев. Дмитриев отметил нарушения при задержании и оформлении и добавил, что подана апелляция.

Как утверждается, Белкина задержали в день акции под предлогом проверки документов и продержали в ОВД более трех часов без объяснений.

16 мая законопроект об электронном голосовании на выборах депутатов Мосгордумы был принят во втором чтении. В пояснительной записке говорится, что электронное голосование не заменит обычное. При желании избиратели смогут подать соответствующее заявление и получить цифровой бюллетень. Выборы пройдут 8 сентября.

КПРФ требует признать электронное голосование не соответствующим Конституции. Партия предполагает, что отсутствие подобающего контроля над процессом может нарушить тайну голосования и привести к массовым манипуляциям в пользу провластных кандидатов.