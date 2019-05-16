США ввели санкции против сторонников Кадырова и отряда "Терек"

Министерство финансов США ввело санкции в отношении россиян из окружения главы Чечни Рамзана Кадырова. Ограничительные меры введены за причастность к нарушению прав человека в России в соответствии с законом Магнитского.

Всего в обновленный список Минфина попали пятеро человек: Руслан Геремеев, Абуйдаз Висмурадов, Геннадий Карлов, Сергей Коссиев и Елена Трикули. Кроме того, санкции введены в отношении специального отряда быстрого реагирования "Терек".

Висмурадов возглавляет охрану Кадырова и командует "Тереком". Кадыров ранее писал, что знаком с Висмурадовым с детства.

Геремеев – в прошлом командир "Терека" и роты батальона "Север". СМИ сообщали, что его считают причастным к организации убийства оппозиционного политика Бориса Немцова в феврале 2015 года.

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