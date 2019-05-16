В Каннах прошла премьера фильма о любви в Ленинграде после блокады

На 72-м Каннском кинофестивале во второй по значимости конкурс "Особый взгляд" вошло 18 картин, две из них из России – "Дылда" Кантемира Балагова и "Однажды в Трубчевске" Ларисы Садиловой. Жюри возглавляет режиссер из Ливана Надин Лабаки. Вместе с ней программу судят режиссёры Лукас Донт ("Девочка") и Лисандро Алонсо ("Хауха"), а также актриса Марина Фуа и продюсер Нархан Шекерджи-Порст.

Одной из первых премьер "Особого взгляда" стала "Дылда" выпускника режиссерской мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском государственном университете Кантемира Балагова. Его дебют о Нальчике конца девяностых "Теснота" был показан в этой же программе два года назад и получил приз ФИПРЕССИ. В прошлом году уже он сам входил в жюри фестиваля. Теперь же снова вернулся на Круазетт уже со второй работой, продюсером которой стал Александр Роднянский ("Левиафан", "Нелюбовь").

Действие "Дылды" начинается, как сообщает вступительный титр, в "первую послевоенную осень в Ленинграде", а затем переходит в 1946-й год. Вернувшаяся с войны Ия, высокая девушка, "дылда", страдает от контузии, трудится в госпитале и ухаживает за ребенком оставшейся на фронте подруги Маши. Обе роли исполнили актрисы-дебютантки – Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина. "Дылда" была вдохновлена первой книгой лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич "У войны не женское лицо". Сценарий Балагов написал совместно с писателем Александром Тереховым ("Каменный мост"), насытившим диалоги неожиданными платоновскими фразами ("родить собой", "хочу стать ей хозяйкой", "я пустая внутри").

Кантемиру Балагову – 27 лет, его оператору Ксении Середе – 24 года. Их "Дылда" впервые повествует о множестве тем, ранее не затрагиваемых российским кинематографом, – женская любовь, суррогатное материнство, эвтаназия – на фоне тщательно воссозданного послевоенного Ленинграда. Помимо участия в конкурсе "Особый взгляд" "Дылда" номинирована на независимую премию "Квир пальма". Её присуждают фильмам ЛГБТ-тематики.