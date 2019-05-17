Умер архитектор Бэй Юймин, автор стеклянной пирамиды Лувра

В США умер американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин, который создал стеклянную пирамиду музея Лувра в Париже. Об этом сообщает Associated Press.

Сын Бэй Юймина рассказал The New York Times, что архитектор умер в ночь на 17 мая у себя дома нана Манхэттене в Нью-Йорке.Бэй Юймину было 102 года.

Кроме пирамиды Лувра среди известных работ Бэй Юймина восточный корпус Национальной галереи искусств в Вашингтоне и небоскреб Bank of China Tower в Гонконге. Он также проектировал библиотеку имени Джона Кеннеди в Бостоне, башни банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке и зал славы рок-н-ролла в Кливленде. В 1983 году Юймин был удостоен Притцкеровской премии, которую называют аналогом Нобелевской премии в архитектуре.