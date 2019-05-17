Роспотребнадзор отозвал иск к компании, связанной с Пригожиным

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по протоколам об административных правонарушениях компании "Московский школьник", связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным . Она поставляет продукты питания в учебные заведения и детские сады Москвы. Как следует из картотеки арбитражных дел, решение было вынесено ещё 24 апреля, сообщает Интерфакс.

В марте Роспотребнадзор направил в суд материалы, связанные с выпуском компанией продукции, не соответствующей нормам. Кроме того, компания отказалась в установленный срок исправить нарушения. Максимальный штраф, который грозил "Московскому школьнику", – 600 тысяч рублей.

Производство по делам было прекращено по ходатайствам Управления Роспотребнадзора по Москве. Ответчик против предложений заявителя не возражал, говорится в документах.

В конце января канал "Навальный Live" рассказал, что в детских садах Москвы произошло массовое заражение дизентерией. Управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения кишечной инфекцией, однако родители в социальных сетях утверждают, что их намного больше. Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.

Навальный неоднократно обвинял компании Евгения Пригожина в коррупции и поставках некачественной еды. В компаниях, в свою очередь, все обвинения Навального отрицают. По подсчетам "Навальный Live", за последние несколько лет группа компаний "Конкорд", среди которых и "Московский школьник", получили госконтракты на поставку еды в детские сады на сумму в 51 миллиард рублей.

28 марта компания "Московский школьник" подала в суд на Алексея Навального, Фонд борьбы с коррупцией, юриста Любовь Соболь и свою бывшую сотрудницу Наталью Шилову. Иск связан с расследованием ФБК.