Законодатели штата Миссури приняли законопроект о запрете абортов

В США законодатели штата Миссури приняли законопроект, запрещающий аборты на сроке беременности более восьми недель практически при любых обстоятельствах – включая изнасилование и инцест. Теперь проект предстоит одобрить губернатору штата, республиканцу Майку Парсону, сообщает Русская служба Би-би-си.

Сенатор-демократ Джилл Шуп обвинила коллег в "нежелании понять, что все женские жизни устроены по-разному".

Голосование в сенате Миссури, большинство в котором принадлежит республиканцам, прошло вскоре после того, как губернатор штата Алабама подписала практически полный запрет на аборты на территории штата.

Это наиболее жёсткий закон, ограничивающий право на аборт, принятый на уровне штатов в США. Единственное исключение из запрета - случаи, прямо угрожающие жизни женщины.

Сторонники запрета утверждают, что человеческая жизнь начинается с момента зачатия, и называют аборт нарушением права на жизнь.

Группы, защищающие права женщин, обжалуют принимаемые на уровне штатов законы в судах. Они ссылаются на принятое в 1973 году Верховным судом США решение, согласно которому аборты были легализованы по всей стране.

Президент США Дональд Трамп поддерживает ужесточение законодательства, связанного с абортами.

Среди других штатов, рассматривающих подобное законодательство, - Арканзас, Джорджия, Кентукки и Огайо.