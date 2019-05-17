В Перми ЛГБТ-активисты проводят акцию "Подари городу радугу"

В Перми ЛГБТ-активисты проводят акцию против гомофобии "Подари городу радугу" после того, как власти дважды отказались согласовать "Радужный флэшмоб". Как сообщает корреспондент Радио Свобода, активисты рисуют радуги и привязывают разноцветные ленточки в разных уголках города, а потом выкладывают фото в социальных сетях с хэштегом #Подари_городу_радугу. "Так мы хотим сказать этому городу: мы есть, нас много!" - говорится в манифесте акции.

Ранее пермские ЛГБТ-активисты хотели провести 17 мая "Радужный флешмоб": на аллее перед бывшим кинотеатром «Искра» запустить в небо разноцветные шарики, чтобы привлечь внимание общества и государства к вопросам нарушения прав, дискриминации и насилия по отношению к ЛГБТ.

Однако пермские чиновники не согласовали проведение акции. Они сослались на то, что в этот день и час площадка будет занята другим культурно-массовым мероприятием и предложила провести флешмоб в отдаленном районе Перми - Закамске.

Координатор пермской ЛГБТ-группы "Радужный мир" Юлия Бабинцева рассказала Радио Свобода, что организаторы акции оспорили решение мэрии в суде, поскольку площадка в Закамске удалена от центра города, имеет плохую транспортную доступность, но и сложна с точки зрения обеспечения безопасного подхода участников.

15 мая Ленинской районный суд признал отказ администрации согласовывать публичное мероприятие незаконным и обязал рассмотреть уведомление о проведении акции повторно. Чиновники решение суда выполнили. И вновь отказали активистам.

Год назад пермским ЛГБТ-активистам также отказали в проведении акции. Они обратились в суд, однако тот не стал удовлетворять их требование.