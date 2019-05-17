В Ингушетии в четвёртый раз обыскали дом лидера протестов Погорова

В городе Карабулак в Ингушетии прошёл обыск в доме Ахмеда Погорова – одного из лидеров протестов против соглашения о границе с Чечнёй. Об этом сообщают "ОВД-Инфо" и "МБХ медиа" со ссылкой на адвокатов. По их данным, полицейские не нашли в доме ничего запрещённого и при этом задержали старшего брата, двоюродного брата и племянника Погорова.

Это уже четвёртый обыск в доме сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова. В ноябре, выступая на заседании Конституционного суда России, он заявил, что ингушский народ никогда не признает границы, установленной между республиками Евкуровым и Кадыровым.

Накануне в столице Ингушетии Магасе задержали Мурада Даскиева, который после ареста ещё одного лидера протестов Малсага Ужахова исполняет обязанности главы Совета тейпов ингушского народа. Даскиева обвиняют в распространении "фейковых новостей" из-за опубликованного на сайте совета тейпов обращения к депутатам Народного Собрания, сообщает сайт "Кавказ.Реалии".

В документе говорится, что Совету тейпов "достоверно известно, что органы государственной власти РФ требуют от Республики Ингушетия в короткие сроки завершить процесс передачи соседним республикам значительной части исконной территории ингушского народа и таким образом подготовить основание для ликвидации Республики Ингушетия".

В правоохранительных органах эту информацию называют недостоверной. По данным "МБХ медиа", на Даскиева составили административный протокол по статье "распространение недостоверной общественно-важной информации".