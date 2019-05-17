"Мемориал" направил в ЕСПЧ жалобу осуждённого за репост

Правозащитный центр "Мемориал" направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда, анархиста Вячеслава Лукичева, осуждённого за репост о взрыве в Архангельске. Об этом сообщается на сайте "Мемориала".
По мнению правозащитников, российский суд нарушил сразу несколько положений Европейской конвенции о правах человека. Речь идёт о праве на судебное разбирательство и рассмотрение правомерности заключения в течение разумного срока, а также о необоснованном предварительном заключении, которое якобы сделали судьи.
В "Мемориале" считают, что в отношении Лукичева не следовало применять меру пресечения в виде ареста, поскольку для этого не было достаточных доказательств его вины. Также отсутствовали серьёзные подозрения насчёт того, что подозреваемый может скрыться от следствия. Кроме того, суд без оснований продлевал Лукичеву арест и не рассматривал вовремя жалобы на продление срока задержания, считают правозащитники.
- 14 марта Вячеслав Лукичев был приговорён к штрафу в 300 тысяч рублей за публичное оправдание терроризма с использованием интернета. Причиной этого разбирательства стал текст, опубликованный анархистом в Телеграм-канале "Прометей". Статья, которую Лукичев нашёл в интернете, касалась взрыва у входа в здание ФСБ в Архангельске, который в октябре прошлого года устроил местный анархист Михаил Жлобицкий.
- Лукичев дал признательные показания в части публикации текста, однако отрицает, что оправдывал терроризм. По его мнению, в данной статье Жлобицкого действительно называли "героем" за его поступок, при этом сам факт совершения самоподрыва якобы осуждался.
- Вячеслав Лукичев провёл под арестом 4,5 месяца, на свободу он вышел в середине марта.
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