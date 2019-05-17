"Мемориал" направил в ЕСПЧ жалобу осуждённого за репост

Правозащитный центр "Мемориал" направил в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу в интересах 24-летнего жителя Калининграда, анархиста Вячеслава Лукичева, осуждённого за репост о взрыве в Архангельске. Об этом сообщается на сайте "Мемориала".

По мнению правозащитников, российский суд нарушил сразу несколько положений Европейской конвенции о правах человека. Речь идёт о праве на судебное разбирательство и рассмотрение правомерности заключения в течение разумного срока, а также о необоснованном предварительном заключении, которое якобы сделали судьи.

В "Мемориале" считают, что в отношении Лукичева не следовало применять меру пресечения в виде ареста, поскольку для этого не было достаточных доказательств его вины. Также отсутствовали серьёзные подозрения насчёт того, что подозреваемый может скрыться от следствия. Кроме того, суд без оснований продлевал Лукичеву арест и не рассматривал вовремя жалобы на продление срока задержания, считают правозащитники.