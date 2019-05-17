Пролаз, Любима, Миловид, Орфей и Эвридика

​Яков Борисович Княжнин принадлежал к древнему дворянскому роду, получил отличное образование, служил сначала в Коллегии иностранных дел, потом секретарем при дежурных генерал-адъютантах императрицы. Переводил, сочинял, имел успех у публики.

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На его сочинения обратила внимание Екатерина. Но в 33 года с Княжниным случилась беда: он растратил казенные деньги, был разжалован в солдаты и лишился имения. Впоследствии он снискал славу одного из лучших русских драматургов. Его самая известная драма, «Вадим Новгородский», была признана крамольной и приговорена к сожжению, но автор до этого приговора не дожил.

Существует устойчивая легенда, что Княжнин умер после допроса с пристрастием, который учинил ему начальник Тайной экспедиции Степан Шешковский. «Княжнин умер под розгами», — написал Пушкин. Но никаких подверждений этому не существует. По другой версии, Княжнин умер от жестокой простуды. Отпущено ему было на этом свете всего полвека.

Княжнин сочинил несколько комических опер, которые долго не сходили со сцены. Одна из них называется «Скупой». Музыку на либретто Княжнина написал Василий Пашкевич. В опере действуют скупец Скрягин, его племянница Любима, ее любовник Миловид и служанка Миловида Марфа, которая выдает себя за графиню, а также плутоватый слуга Скрягина по имени Пролаз. Скрягин влюблен в графиню. Пролаз вдохновенно описывает ему

несметное богатство его пассии:

Ее деревни... говорят,

Их много... а лежат...

Они вблизи Китая,

Вот там, где много чая,

Где чай и лошади едят.

Вот так-то говорят;

Там горы, горы золотые,

И там по улицам блестят

Везде каменья дорогие.

Мужик, коль хочет что испечь,

Одной корицей топит печь,

А сапоги гвоздикой подбивает;

Не квас, мадеру испивает.

Скрягин строит радужные планы женитьбы. По ходу действия выясняется, что он как опекун своей племянницы уменьшил в бумагах ее возраст: на самом деле она уже совершеннолетняя и имеет право сама распоряжаться своим капиталом, но дядя пользуется ее деньгами сам. Вот для того, чтобы заставить Скрягина расстаться с этими деньгами, и затеяна интрига с мнимой графиней.

Сцена из спектакля «Скупой». Режиссер Антон Гопко, дирижер Тимур Зангиев. Миловид – Денис Хомицкий, Любима – Светлана Терентьева. Тольяттинская филармония, 2012.

«Графиня» говорит Скрягину, что поскольку из Китая путь неблизкий, ей никак не привезут оброк – не может ли Скрягин одолжить ей денег? Скрягин разрывается между любовью и скупостью.

Глупец! На что было прельщаться?..

И хочется любить, и денег жаль...

Проклят тот человек, кто выдумал влюбляться!

Он сделал только тем нам лишнюю печаль...

Я слышу шум!.. Кто там?.. Никак графиня скачет...

Я умираю!.. умер... ну, прости!..

Велите хоронить меня нести...

Графиня, может быть, от жалости заплачет.

И денег не возьмет... тогда воскресну я!

Я деньги сберегу, и будешь ты моя...



В конце концов он решает ссудить графиню деньгами племянницы. Надо написать расписку. Но Марфа неграмотная, поэтому она изображает головную боль и чертит пером на бумаге каракули. Заканчивается все, разумеется, тем, что Любима получает свои деньги, а Миловид доказывает ее совершеннолетие. Теперь они могут сочетаться браком, а слуги получают в награду свой приз – они тоже женятся. И только Скрягин оказывается в дураках.

Миловид, Любима, Пролаз, Марфа

Ха, ха, ха! есть ли кто его смешнее?

Есть ли кто счастливей нас?

Наши желанья свершились,

Наши сердца соединились;

О, блаженный час!

Заключительный квартет из спектакля «Скупой» Тольяттинской филармонии.

Оперу «Скупой» поставил в 1974 году Борис Покровский в Московском камерном музыкальном театре, а в 1976 записал ее на пластинку. Эту запись мы и слушали. Скрягин – Борис Дружинин, Любима – Нина Яковлева, Миловид – Эдуард Акимов, Марфа – Людмила Соколенко, Пролаз – Борис Тархов. Оркестр Московского Камерного музыкального театра, дирижер Владимир Агронский.

Княжнин писал и трагедии, и мелодрамы. Мелодрамой в то время называлось не то, что сегодня, а драма с музыкой, пением и балетом.

Одно из самых популярных сочинений Княжнина в этом жанре - мелодрама «Орфей». «Орфей» сначала шел с музыкой Федерико Торелли. Эта партитура утрачена. Композитор Евстигней Фомин решил, что музыка Торелли слишком бледная, невыразительная, и написал свою. Но Княжнин ее уже не услышал.

Сюжет мифа все мы знаем. Жил-был Орфей, прекрасный певец и музыкант полубожественного происхождения, который играл и пел так, что завораживал своей музыкой диких зверей. Но случилось так, что его любимая жена Эвридика неосторожно наступила на змею и погибла от ее укуса. Орфей решил отправиться на поиски Эвридики в подземный мир – Аид. Чтобы попасть туда, он очаровывает своим пением стража царства мертвых – пса Цербера.

«Орфей» в концертном исполнении. Ансамбль «Солисты барокко», руководитель Андрей Спиридонов. Ансамбль исторического танца Time of Dance, руководитель Наталья Кайдановская. 2018. Увертюра.

С этого момента и начинается действие мелодрамы Фомина и Княжнина. Место действия в авторской ремарке обозначено как «преддверие ада». Орфей произносит горестный монолог и в ответ слышит голос, - в данном случае это хор – который советует ему продемонстрировать свое искусство.

Имей надежду несомненно:

Богов судьбой уже определенно

Тебе твою супругу возвратить;

Но лирой должен непременно

Ты лютость ада укротить.

Орфей берется за лиру, и ад действительно смягчается. Голос провозглашает волю Плутона:

Плутон уставы смерти разрушает,

Тебе супругу возвращает;

Но ты брегись ее навеки потерять;

И чтоб вторично не лишиться,

Ты должен на нее взирать страшиться,

Доколь вас солнца свет не станет озарять.

Орфей радостно играет на лире. Фурии выводят к нему Эвридику.

Дальше произошло то, что примерно одинаково описано Вергилием и Овидием: Орфей не вытерпел и взглянул на Эвридику. Либреттист Глюка Раньери де Кальцабиджи нашел другое решение: Эвридика не знает о запрете смотреть на нее и обижается невниманием супруга. Этот же сюжетный ход применяет Княжнин.

ЕВРИДИКА

Орфей, драгой Орфей меня не хочет зреть!

ОРФЕЙ

Какие муки должен я терпеть!

О ад! и самые твои отрады

Включают смерти злейши яды...

Но лютое терпенье собрегу.

ЕВРИДИКА

Орфей! ты здесь; а ты меня еще не видел, —

Что б больше сделал ты, когда б и ненавидел?

Мне жизнь возвращена, а жити не могу!

Супруг свой взор дражайший отвращает!

Что взора твоего, Орфей, меня лишает?

ОРФЕЙ

Любовь.

ЕВРИДИКА

Любовь?

Результат известен: Орфей оборачивается и навсегда теряет Эвридику.

Мелодрама заканчивается авторской ремаркой «Фурии отвлекают Орфея от преддверия ада и заключают мелодраму балетом». Пляска фурий – самый известный музыкальный номер мелодрамы «Орфей».

Мелодраму Евстигнея Фомина и Якова Княжнина «Орфей» мы слушали в двух записях. Первая сделана в 1966 году. Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио, дирижер Виктор Есипов, и Республиканская русская хоровая капелла под руководством Александра Юрлова. Орфей – актер Малого театра Виталий Коняев, Эвридика – актриса Театра имени Моссовета Нина Дробышева. Вторая запись – 2008 года. Оркестр Pratum Integrum, дирижер Павел Сербин. В этой записи участвует также Российский роговой оркестр под руководством Сергея Поляничко, придающий звучанию дополнительный объем.