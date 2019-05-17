Объявлены лауреаты премии Московской Хельсинкской Группы

Московская Хельсинкская Группа (МХГ) назвала лауреатов своей ежегодной Премии за достижения в области защиты прав человека. Список был опубликован в пятницу на официальном сайте организации.

Награды за мужество, проявленное в защите прав человека, удостоилась адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова.

Бирюкова представляет интересы заключенных Ярославской колонии, жалобы которых на пытки вызвали широкий резонанс и привели к возбуждению нескольких уголовных дел в отношении сотрудников ФСИН.

Премию за исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение получил председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов.

За защиту прав человека средствами культуры и искусства премии МХГ удостоился режиссёр Кирилл Сахарнов.

Главный редактор журнала "ДОШ" Исрапил Шовхалов награждён за журналистскую деятельность по продвижению ценностей прав человека.

Премию за вклад в правозащитное образование и развитие традиций прав человека среди молодежи присудили сопредседателю Координационного совета Молодежного правозащитного движения Марии Гордеевой.

Юрист Илья Сиволдаев удостоился премии МХГ за отстаивание прав человека в суде.

Координатор правовой помощи правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Алла Фролова стала лауреатом премии МХГ за успехи в развитии и управлении правозащитными организациями.

Депутата Заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского наградили премией за деятельность в защите социальных прав и интересов местных сообществ.

Эксперт Института прав человека, заведующий Библиотекой правозащитной литературы Лев Левинсон удостоился премии МХГ за экспертную и научную деятельность в области прав человека.

Юрист сети "Миграция и Право" Валентина Шайсипова отмечена премией за заслуги в защите прав заключённых и других уязвимых групп.

Правозащитница из США, эксперт в области прав человека в пост-советских странах Кэтрин Фитцпатрик получила почётный диплом в номинации "За исторический вклад в защиту прав человека и в правозащитное движение".