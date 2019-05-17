Секретарь Совета безопасности Украины Турчинов подал в отставку

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал заявление об отставке.
Об этом "Украинской правде" сообщили в его пресс-службе.
Ранее сегодня было объявлено, что глава МИД Украны Павел Климкин в ближайшие дни направит заявление об отставке в Верховную Раду, а затем новому президенту Владимиру Зеленскому. После ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.
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