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Секретарь Совета безопасности Украины Турчинов подал в отставку

Александр Турчинов (справа) вместе с Петром Порошенко (в центре) с Сергеем Кривоносом (слева), назначенным заместителем Турчинова, март 2019

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов подал заявление об отставке.

Об этом "Украинской правде" сообщили в его пресс-службе.

Ранее сегодня было объявлено, что глава МИД Украны Павел Климкин в ближайшие дни направит заявление об отставке в Верховную Раду, а затем новому президенту Владимиру Зеленскому. После ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.

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