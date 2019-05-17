В Росгвардии назвали постановкой видео неудачной "спецоперации"

Видео о якобы неудачной операции спецназа напоминает "художественную постановку", а люди на записи не имеют отношения к ведомству, заявил в пятницу официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его мнению, постановку выдают банальные ошибки людей в форме и отсутствие у них оружия. "Сотрудники спецназа так не работают", — отметил он.

На видеозаписи, распространённой в социальных сетях, неизвестные люди в форме пытаются задержать группу мужчин. Однако из-за ряда допущенных ошибок предполагаемые преступники скрываются от погони на машине. "Операция", предположительно, проходила в Санкт-Петербурге, точное место и время заснятых событий неизвестно.

По словам Грибакина, был изучен архив Росгвардии. "Каждая операция спецназа, особенно задержание, сопровождается рядом документов, в том числе отчетом по факту проведения. В данном случае никаких документальных следов проведения подобной операции мы не обнаружили".