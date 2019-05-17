В Петербурге полицейские задержали активистов борьбы с гомофобией

В Петербурге полицейские задержали участников акции в поддержку международного дня борьбы с гомофобией, передает корреспондент «Медиазоны».

По его словам, акция проходила в гайд-парке на площади Ленина. По подсчетам корреспондента, полицейские задержали семь человек. Активисты говорят о восьми задержанных. Корреспондент уточнил, что последнего человека задержали за «курение в общественном месте».

Во время акции за активистами гнались побритые налысо молодые люди в спортивной одежде. При этом полицейские не стали их задерживать. Сейчас молодые люди в спортивных костюмах и полицейские продолжают находиться в гайд-парке.