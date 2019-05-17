Трамп отложил на полгода введение тарифов на иномарки

Президент США Дональд Трамп объявил, что некоторые импортные автомобили и запчасти представляют угрозу национальной безопасности, но отложил на шесть месяцев решение о том, вводить ли пошлины (тарифы), чтобы дать больше времени для торговых переговоров с Европейским союзом и Японией. Решение президента является ответом на рекомендации Министерства торговли для защиты автомобильной промышленности США и введения тарифов (пошлин) до 25 процентов. Раннее министерство выпустило доклад в котором подчеркивалось, что доля американских компаний на автомобильном рынке США сократилась с 67 процентов в 1985 году до 22 процентов в 2017 году.

Агентство Reuters cooбщает, что "Альянс производителей автомобилей" в который входят некоторые из крупнейших автопроизводителей мира, такие как General Motors, Volkswagen и Toyota, заявили, что компании "глубоко обеспокоены тем, что администрация США продолжает рассматривать вопрос о введении автомобильных тарифов". Группа заявила, что с 2017 года автопроизводители инвестировали 22 миллиарда и 800 миллионов долларов в новые и существующие производственные мощности в США, однако повышение автомобильных тарифов может подорвать этот экономический прогресс.

Автомобильные тарифы сталкиваются с сильной оппозицией и в Конгрессе, в частности со стороны многих видных республиканцев. Решение американской администрации о возможных тарифах, отмечает Reuters, вызвало гнев у автопроизводителей и правительств по причине заявления Трампа, что он будет добиваться добровольных квот на экспорт автомобилей от торговых партнеров США.

Правила Всемирной торговой организации запрещают добровольные ограничения экспорта, и Европейский Союз неоднократно заявлял, что не согласится на квоты на экспорт автомобилей.

Канада и Мексика подписали в ноябре 2018 года отдельное торговое соглашение с Соединенными Штатами, импорт автомобилей из этих двух стран не попадает в список возможного повышения тарифов.