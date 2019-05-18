Норвежский страховщик: за атакой на танкеры может стоять Иран

Иранский Корпус стражей исламской революции – “наиболее вероятный“ заказчик диверсий в отношении четырех нефтетанкеров неподалеку от порта Фуджейра в Оманском заливе, считает норвежская страховая компания Norwegian Shipowners’ Mutual War Risks Insurance Association. Отчет аналитиков компании был передан эксклюзивно агентству Reuters.

Два танкера принадлежат Саудовской Аравии, один Норвегии, один зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Они подверглись нападению в 11 мая и получили различные повреждения. О пострадавших не сообщалось.

Норвежские расследователи считают, что в операции участвовало надводное судно, которое выпустило по танкерам подводные осколочные снаряды-дроны весом от 30 до 50 килограммов, взрывающиеся при контакте с объектом. На “иранский след“ указывает то, что Корпус стражей исламской революции, как сообщил страховщик, в прошлом снабжал проиранских мятежников – хути, воюющих в Йемене, катерами, способными запускать такого рода самонаводящиеся снаряды. Их осколки, найденные в норвежском танкере, совпадают по своим характеристикам с фрагментами боеприпасов, используемых хути в Йемене, говорится в материалах расследования.

Reuters не удалось получить комментарий от представителей иранских властей или Корпуса стражей исламской революции.

Акция произошла на фоне резкого обострения конфронтации между США и Ираном вследствие выхода Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном, восстановления против него экономических санкций и за короткое время до прибытия в зону Залива американского авианосного соединения в ответ на ожидаемые иранские провокации.

В прошлом месяце Госдепартамент США внес Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Иран в прошлом неоднократно угрожал заблокировать судоходство в Ормузском проливе, через который осуществляется до 20 процентов всех нефтеперевозок в мире. Как полагает норвежский страховщик, диверсия имела целью продемонстрировать, что Иран способен нарушить систему транспортировки нефти, не прибегая обязательно к блокаде Персидского залива.