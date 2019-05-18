Возрасты религии. Эфир в 19:32

Какую веру предпочитаете: старую, как коньяк, или молодую, как ягненок? О новых религиозных движениях в программе «С христианской точки зрения» разговор с религиоведом Константином Михайловым. Эфир в 19:32.
Какую веру предпочитаете: старую, как коньяк, или молодую, как ягненок? О новых религиозных движениях в программе «С христианской точки зрения» разговор с религиоведом Константином Михайловым. Эфир в 19:32.
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