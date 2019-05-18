В Германии движение по бойкоту Израиля признали антисемитским

Германский Бундестаг признал антисемитским политическое движение BDS, призывающее к бойкоту израильских товаров. Такое решение было принято на голосовании парламентариев 17 мая подавляющим большинством, сообщает Deutsche Welle.

Политики указали, что кампания BDS с наклейками "Не покупай" напоминает "самую страшную главу в истории Германии" и возрождает воспоминания о нацистском девизе "Не покупай у евреев". Бундестаг также призвал власти Германии отказаться от сотрудничества и финансирования любых организаций, которые выражают антисемитские убеждения или ставят под сомнение право еврейского государства на существование.

Германия – первая страна Евросоюза, которая признала движение BDS антисиметистским. Решение поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он призвал другие страны принять аналогичное законодательство.

Палестинский национальный комитет BDS, в свою очередь, осудил принятую резолюцию. "Академический и культурный бойкот Израиля носит строго институциональный характер и не нацелен на отдельных израильтян", – говорится в заявлении. Свои опасения выразили в открытом письме около 60 учёных, которые считают решение Бундестага частью тревожной тенденции "называть сторонников палестинских прав человека антисемитами".

Аббревиатура BDS означает "бойкот, отсутствие инвестиций и санкции". Движение основано в 2005 году по инициативе 170 неправительственных палестинских организаций. Его сторонники призывают к бойкоту еврейского государства до тех пор, пока оно не прекратит "оккупацию всех арабских земель" и не признает право палестинских беженцев вернуться на родину. С июня 2017 года активистам движения запрещён въезд в Израиль.