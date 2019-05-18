В мире вспоминают жертв депортации крымских татар в мае 1944 года

На Украине и в мире в субботу вспоминают жертв депортации крымско-татарского населения в мае 1944 года. В этот день ровно 75 лет назад с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек. Более 30 тысяч из них умерли от голода и холода в первый же год после депортации.

Министерство иностранных дел Украины обнародовало заявление к 75-й годовщине депортации крымских татар и призвало мировое сообщество признать её геноцидом. Украинские дипломаты сообщили, что страна высоко ценит недавнее заявление Сейма Латвии о поддержке политики непризнания российской аннексии Крыма.

10 мая Сейм Латвии признал геноцидом депортацию крымских татар в Советском Союзе. Латвийские депутаты приняли заявление по случаю 75-й годовщины депортации. Как отмечается в тексте, это делалось "с целью уничтожить историческую принадлежность народа к территории Крымского полуострова".

Владимир Зеленский, избранный президентом Украины, сегодня заявил, что верит в способность страны "освободить родину крымских татар от оккупации".

Действующий президент Украины Пётр Порошенко выразил убеждение, что право крымских татар свободно жить на своей родной земле будет восстановлено. "Мы никогда не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова, за пытки и издевательства над крымчанами", – цитирует главу государства портал "Крым.Реалии".

В Киеве память погибших почтили реквиемом на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины".

Траурные мероприятия проходят и на территории аннексированного Россией Крыма. В Симферополе около сотни человек, в основном пожилые люди, собрались у памятного камня возле железнодорожного вокзала. Некоторые пришли с национальными флагами. Мероприятие прошло под наблюдением примерно 20 сотрудников правоохранительных органов. В конце они попросили собравшихся разойтись и предупредили об ответственности за "несанкционированное публичное мероприятие", пишут "Крым.Реалии".

В поселке Нижнегорском одноименного района Крыма российский полицейский пытался запретить активисту использовать национальный флаг во время мероприятий, посвященных годовщине депортации крымских татар.

В Москве несколько активистов сегодня провели одиночные пикеты на Лубянке, где расположено здание Федеральной службы безопасности. Они призвали освободить крымско-татарских активистов, а также журналистов Романа Сущенко и Станислава Асеева.

Возле Красной площади задержали участника одиночного пикета Тимура Каримова, который стоял с плакатом против преследований крымских татар. Об этом сообщает "Медиазона".