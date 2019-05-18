Суд взыскал 17 млн рублей с бывших военных за аварию подводной лодки

С бывшего командира российской подводной лодки "Краснодар" Дениса Сопина и капитана первого ранга Игоря Мартемьянова взыскали 17 миллионов рублей из-за столкновения субмарины с гражданским судном в 2016 году. На соответствующее решение Верховного суда обратила внимание газета "Коммерсантъ".

По данным издания, в апреле 2016 года в Прибалтике подлодка "Краснодар" столкнулась с гражданским иностранным судном, которое, несмотря на предупреждение военных, зашло на территорию, где российский флот проводил учения. Корабль, в который ударилась подлодка, почти не пострадал, у самой субмарины был сломан перископ.

Общие убытки Министерства обороны оценили в 33,093 млн рублей. В октябре 2018 года Ленинградский окружной военный суд постановил взыскать с Мартемьянова 5 млн рублей, а с Сопина – 12 млн рублей. Оставшуюся сумму, около 16 млн рублей, суд постановил покрыть за счет средств из федерального бюджета.

Игорь Мартемьянов, который не располагал необходимой суммой, в феврале обжаловал решение в Верховном суде. Он просил учесть его инвалидность третьей группы в связи с заболеваниями, полученными в период военной службы, а также то, что он неработающий пенсионер, на иждивении которого находятся двое несовершеннолетних детей. Суд отказался снизить исковые требования.