В Канне показали фильм "Гив ми либерти" о русских эмигрантах в Америке

На 72-м Каннском фестивале в рамках «Двухнедельника режиссеров» сегодня состоялась премьера второго фильма Кирилла Михановского «Гив ми либерти» («Дай мне свободу»). Михановский родился в Москве, в юности переехал в США, где изучал лингвистику и антропологию. В 2006 году он дебютировал снятой в Бразилии картиной «Сны о рыбе», премьера которой прошла на Каннском фестивале в «Неделе критики».

Действие трагикомедии «Гив ми либерти» охватывает один день. Главный герой Вик происходит из семьи русских эмигрантов и ухаживает за своим дедушкой, страдающим деменцией. Он работает водителем медицинского фургона, оказывая транспортную помощь людям с ограниченными возможностями. В их доме скончалась пожилая женщина, близкая подруга его деда. Все соседи и знакомые опаздывают на похороны, поскольку за ними не приехал автобус. Вик соглашается их подвезти, но для начала ему нужно заехать в афроамериканский район, где именно в этот день проходят протесты, а полиция перекрывает все дороги. Кто-то опаздывает на концерт, кто-то на работу, не говоря уже о похоронах. Пассажиры фургона всё больше недовольны друг другом, а особенно Виком. Ситуацию усложняет непонятно как затесавшийся в их компанию русский трикстер Дима.

В чем-то родственный «Аритмии» Бориса Хлебникова «Гив ми либерти» – возможно, первый фильм, который с такой сложностью, любовью и гуманизмом запечатлевает жизнь русского сообщества в Америке. Действие происходит в Милуоки, где жил сам Михановский. По его словам, это один из самых сегрегированных городов США. Режиссер вдохновлялся собственным опытом: вождение медицинского транспорта стало одной из его первых работ. Изображенный им Вик представляет первое поколение русских, выросших в Америке между двух культур. Он сам не замечает, как переключается между двумя родными языками – русским и английским. Семья упрекает его в том, что он никак не найдет цели в жизни, ведь они оставили всё ради будущего детей, а у Вика нет амбиций, он только водит свой фургон. Диму сыграл российский актер Максим Стоянов, сестру Вика – Дарья Екамасова. Для режиссера было особенно принципиально то, что роли героев с ограниченными возможностями исполнили настоящие люди, а не профессиональные актеры.

«Двухнедельник режиссеров» – самая престижная независимая секция Каннского фестиваля, основанная французской гильдией режиссеров в 1969 году после студенческих протестов мая 68-го. В этом году программу возглавил новый художественный руководитель Паоло Моретти.