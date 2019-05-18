В Новосибирске шесть женщин попытались сорвать работу мобильной лаборатории по тестированию на ВИЧ. Как сообщает "Тайга.инфо", провокаторы оскорбляли сотрудников и местных жителей, которые пришли на тестирование, утверждали, что ВИЧ не существует, и угрожали, что всех, кто прошёл тест, "разберут на органы".



Очевидицы утверждают, что женщины, которые представились членами Народного совета Новосибирска, вели себя агрессивно и снимали всех на мобильный телефон. Затем одна из них попыталась зайти в тест-мобиль, когда в нём были люди. Провокаторы ушли, когда их также стали снимать на видео.

К месту проведения тестирования вызвали полицию, специалисты лаборатории продолжили бесплатно и анонимно принимать всех желающих сдать анализ. Руководитель отдела профилактики новосибирского Центра СПИД Елена Пудова считает, что такие провокации отпугивают людей и "могут свести работу по доступному тестированию на нет".

"Тайга.инфо" отмечает, что Народный совет Новосибирска – неформальное объединение людей, которые считают, что СССР до сих пор существует. В группе объединения предположили, что тест-мобиль собирал биоматериалы.

30 апреля Министерство здравоохранения России подготовило законопроект о запрете распространения недостоверной информации о ВИЧ.

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