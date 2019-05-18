В Осло прошла первая встреча конфликтующих венесуэльских политиков

В Норвегии состоялись первые переговоры венесуэльских политических оппонентов. Переговоры состоялись в пятницу, 17 мая, соообщило министрество иностранных дел Норвегии.

Делегация оппозиции состояла из заместителя председател я Национальной ассамблеи Венесуэлы Сталина Гонсалеса и двух советников Хуана Гуайдо, провозгласившего себя законным президентом и признанного западными государствам. Главу действующего венесуэльского режима, президента Николаса Мадуро, которого поддерживают Россия, Китай и Иран, на переговорах в Осло представлял министр связи и информации Хорхе Родригес и губернатор штата Миранда Эктор Родригес.

Николас Мадуро, выступая 17 мая перед тысячами военнослужащих в штате Арагуа, заявил о начале в Осло переговоров между представителями его правительства и оппозиционными силами. Он призвал "всех венесуэльцев продвигаться по пути к миру".

Сторонники Гуайдо опровергли информацию о прямых переговорах с правительством Мадуро. По словам Сталина Гонсалеса, представители венесуэльской оппозиции провели консультации с норвежскими властями в Осло, а встреча норвежцев с представителями Мадуро проходила отдельно. "Прямого контакта не было… Не было встреч в одном и том же месте, в одной комнате", - заявил он в эфире венесуэльской радиостанции Union, сообщает "Немецкая волна".

Ранее правительство Норвегии подтвердило информацию о начале переговоров между сторонами венесуэльского конфликта с целью изучить возможности урегулирования кризиса.