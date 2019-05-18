Федеральный канцлер Австрии предложил провести досрочные выборы в парламент

После ухода в отставку вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе федеральный канцлер Себастьян Курц сообщил о роспуске правительственной коалиции с Австрийской партией свободы (АПС).

Курц выступил в субботу вечером на пресс-конференции. По его словам, руководство АПС оказалось неготовым к "срочно необходимым" изменениям в партии. Он также отметил, что с октября 2017 года имелся целый ряд тяжелых ситуаций с партнером по коалиции. "Но после вчерашнего видео я должен сказать: хватит - значит хватит", - подчеркнул Курц, предложив федеральному президенту Александеру Ван дер Беллену провести досрочные парламентские выборы "в скорейшем времени".

Ранее в субботу сообщалось, что вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе подал в отставку после публикации видео, на котором он обсуждает финансирование со стороны российского предпринимателя перед выборами в парламент страны. Об этом сообщало агентство DPA.

Накануне немецкие газета Süddeutsche Zeitung и журнал "Шпигель" опубликовали видеозапись разговора Штрахе на вилле на Ибице в 2017 году. Его собеседница называет себя богатой россиянкой Алёной Макаровой. Она предлагает Штрахе, возглавляющему праворадикальную Австрийскую партию свободы, финансовую и политичекую поддержку на выборах, требуя в ответ услуги для своего бизнеса.