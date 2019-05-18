Sukhoi Superjet 100 в Ульяновске прекратил взлёт едва начав разгон

Самолёт "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Ульяновск – Москва, прервал взлеё из-за отказа гидросистемы, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в аэропорту.

По словам собеседника агентства, воздушное судно прервало взлет на скорости 55 километров в час.

Происшествия с этим самолётом вызывают повышенное общественное внимание. Так, в субботу, появилось очередное видео с кадрами надавней катастрофы в "Шереметьево", жертвами которой стал 41 человек.