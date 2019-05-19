Степан Петров, житель якутского села Кердем, стал профессиональным актером в 73 года.

Всю жизнь работал водителем, трактористом в совхозе, а в свободное время посещал деревенский драмкружок, который позже стал Кердемским народным театром.

Играл в маленьких пьесах. В кино попал случайно: режиссер Эдуард Новиков искал в Якутии старика на роль в фильм "Царь-птица". Степан сидел в деревенском клубе и играл в шашки, когда его сфотографировали и взяли контакты. Потом ему перезвонили и предложили прийти на кастинг. Так он попал в "Царь-птицу", которая получила Гран-при Московского международного кинофестиваля в прошлом году. Сценарий фильма "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой уже писался под Петрова. В этом фильме он сыграл одну из главных ролей, и фильм получил два приза на ММКФ в этом году – приз зрительских симпатий и награду жюри NETPAC .

Путешествие Степана Петрова от красной дорожки ММКФ до якутского села Кердем – в фильме Беаты Бубенец.