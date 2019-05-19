Эрдоган: Турция и Россия начнут совместное производство систем ПРО

Президент Турции заявил, что Анкара планирует совместно с Россией разрабатывать систему противовоздушной обороны С-500. Реджеп Эрдоган также сообщил, что закупки комплексов С-400 начнутся в срок.

Кроме того, по словам Эрдогана, американские истребители F-35 - тоже поступят на вооружение турецкой армии, несмотря на закупки С-400 у России.

Контракт на поставку Россией четырех систем С-400 стоимостью около двух с половиной миллиардов долларов Москва и Анкара подписали в 2017 году. Ожидалось, что поставки начнутся весной 2020 года. Однако стороны договорились о передаче первых комлексов уже в июле этого года.

Сделка привела к напряжению в турецко-американских отношениях. Вашингтон опасается, что в руки Кремля может попасть закрытая информация о военных самолетах F-35, которые производятся для НАТО. США также обращали внимание на несовместимость С-400, в отличие от американских Patriot, с противовоздушной системой НАТО. В Сенате США заявили, что если Турция разместит С-400, то против нее могут быть введены санкции.